Il Chersoni ospita l’edizione della Palla Grossa

La Palla Grossa "versione 2025" si giocherà com’è ormai noto non nell’arena di sabbia in piazza Mercatale, ma sull’erba dello stadio di Iolo (secondo le date ed il programma che era stato comunicato lo scorso maggio). La scorsa primavera era stato annunciato il ritorno della competizione in piazza a nove anni di distanza dall’ultima volta. Nelle intenzioni della giunta Bugetti e del Comitato, la Palla Grossa 2025 avrebbe dovuto rappresentare il rilancio definitivo della kermesse. Invece, il "terremoto" che ha portato alle dimissioni della sindaca aveva messo tutto in stand-by. La mancata nomina della commissione di valutazione rischiava di bloccare definitivamente (dopo l’approvazione avvenuta lo scorso 14 magio) la pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’organizzazione della rassegna. Nè il Comitato della Palla Grossa né i volontari si sono però dati per vinti e alla fine è stata trovata la quadratura del cerchio con gli uffici comunali a quanto sembra: ad ospitare le tre partite del torneo sarà in via eccezionale il Chersoni di Iolo, tradizionale palcoscenico del rugby. Si giocherà sul terreno di gioco dell’impianto. Il calendario della kermesse sarà rispettato: la prima semifinale si terrà il 20 settembre prossimo alle 17:30 tra Azzurri di Santa Maria e Rossi di Santa Trinita, mentre il giorno successivo alla stessa ora sarà la volta di Verdi – Gialli. Finalissima del 27 settembre prossimo. E nelle scorse ore sono state ufficializzate le modalità di vendita dei biglietti: i biglietti per Azzurri – Rossi sono acquistabili a 10 euro presso la macelleria "Da Marco" di via di Reggiana, mentre è possibile acquistare quelli per Verdi – Gialli a Coiano presso gli impianti del Gispi (il lunedì ed il mercoledì dalle 20 alle 22, sempre 10 euro per un singolo tagliando) oppure all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo. La scorsa edizione si era chiusa con la vittoria dei Verdi di San Marco che si aggiudicarono il trofeo battendo per 21 – 17 i Gialli di Santo Stefano. E da lì si ripartirà.

G.F.