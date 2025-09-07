Minaccia barista con le forbici. Lo aveva sorpreso a rubare . Pregiudicato arrestato per rapina

Ha rubato una bottiglia di birra e un paio di forbici all’interno del bar "Europa" in viale Vittorio Veneto ed è scappato. Il barista, un cittadino cinese, però, si è accorto di quello che era accaduto e, senza pensarci troppo su, lo ha rincorso in strada. Sono stati attimi di violenza e paura quelli vissuti martedì pomeriggio scorso in viale Vittorio Veneto. Il barista coraggioso è riuscito a raggiungere il ladro che, però, non ha esitato a minacciarlo con le forbici appena rubate. E’ stata una scena piuttosto concitata a cui hanno assistito diversi passanti in quanto di pomeriggio via Vittorio Veneto è piuttosto frequentato.

Provvidenziale è stato l’intervento di due pattuglie dei carabinieri (della compagnia di intervento operativo del 6° Battaglione Toscana, che opera in supporto al comando provinciale dei carabinieri di Prato) che, in quel momento, stavano passando da lì e che sono intervenute subito riuscendo a bloccare il balordo. Si tratta di un pregiudicato per reati specifici, Bruno Manca, pistoiese di 37 anni, che è stato arrestato per rapina impropria.

Secondo quanto riferito in una nota del procuratore Luca Tescaroli, il trentasettenne poco prima era entrato nel bar dove aveva rubato una bottiglia di birra e le forbici, allontanandosi velocemente. Il giovane dipendente del locale, però, si è reso conto del furto e lo ha rincorso in strada. Una volta raggiunto, il ladro piuttosto che restituire la refurtiva, ha preferito minacciare con le forbici il ragazzo cinese, venendo però subito bloccato dai carabinieri, che stavano transitando proprio in quel momento. La refurtiva è stata restituita al titolare del bar.

L’arrestato è risultato non aver osservato il foglio di via obbligatorio dal comune di Prato, emesso dal questore di Prato nel 2024.

Mercoledì 3 settembre si è tenuta l’udienza di convalida. Come è stato richiesto dalla procura, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti di Manca la misura cautelare della custodia in carcere.

Si tratta dell’ennesimo episodio violento avvenuto in viale Vittorio Veneto, dove il 24 agosto scorso, c’è stata una violenta rissa tra esponenti di gruppi criminali stranieri, immortalata da alcuni video girati con i telefonini e circolati sul web. Sulla rissa la procura ha aperto un fascicolo per capire chi erano i partecipanti e il movente di un’azione tanto violenta.

"In seguito agli ultimi episodi violenti che si sono verificati nelle zone centrali di Prato, le forze dell’ordine, in accordo con la Prefettura, hanno ulteriormente intensificato l’attività preventiva di controllo del territorio", ha fatto sapere Tescaroli.

L.N.