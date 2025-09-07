Applausi a Menici . È campione juniores

Il giovane montemurlese Pietro Menici, 17 anni, conquista il titolo di Campione Regionale a cronometro juniores ai campionati toscani di crono che si sono svolti a Firenze a fine agosto.

Il percorso, tecnico e selettivo, ha messo alla prova anche i favoriti della vigilia, ma Pietro ha saputo affrontare la gara con intelligenza e coraggio, gestendo al meglio le proprie energie e facendo segnare uno dei migliori tempi assoluti 20’47”512.

La sua prova a cronometro è stata costante, precisa e determinata, segno di una preparazione curata nei minimi dettagli insieme al team tecnico del Casano Stabbia di Fucecchio, nel quale il giovane atleta milita.

Pietro è arrivato appena dietro a Giacomo Sgherri (Team Vangi Il Pirata), vincitore della gara, ma è riuscito comunque a conquistare il titolo toscano. Pietro Menici, insieme al fratello Duccio 14 anni, si è avvicinato al ciclismo durante il periodo del Covid, appena cinque anni fa, ed ha militato prima con la società ciclistica Borgonuovo e poi con una società ciclistica di Montecatini per poi passare nella categoria Juniores con il Casano Stabbia. Un vero talento delle due ruote che sa unire concentrazione, forza e resistenza.

A Pietro sono arrivate le congratulazioni del sindaco Simone Calamai e dell’assessore allo sport, Valentina Vespi entusiasti della bella prova del giovane montemurlese a livello toscano: "Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti da Pietro, che conquista il titolo di campione toscano a cronometro. Un risultato frutto di tanto impegno e lavoro. A Pietro e al fratello Duccio auguriamo di raggiungere sempre nuovi importanti risultati sportivi".