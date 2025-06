Tennistavolo in festa. Lo show di fine stagione: "Siete il nostro orgoglio"

"Mi sento parte della vostra squadra. Siete un orgoglio carrarino e non solo per i risultati raggiunti ma anche per come lavorate insieme sul territorio. Perché lo sport è un mezzo per fare comunità e il ruolo umano e sociale della dirigenza è fondamentale, dà l’impronta". Così la sindaca Serena Arrighi intervenendo alla festa di fine stagione della Apuania Tennistavolo, tenuta nella locanda Apuana di Colonnata, una serata presentata dallo show man Pietro Gervastri (che è anche giocatore della squadra di D1) tra riflessioni e premiazioni.

Oltre ai vertici della società, il presidente Guglielmo Bellotti e il ds Claudio Volpi, sono intervenuti il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il presidente nazionale Fitet (la federazione nazionale del tennistavolo) Renato Di Napoli, il delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia, il responsabile tecnico nazionale del tennistavolo Matteo Quarantelli, dirigenti, atleti e simpatizzanti. "L’Apuania è nata nel 1968, ha superato difficoltà economiche ricorrendo alla raccolta del cartone, ma poi sono arrivati anche i successi – hanno detto Bellotti e Volpi – è una società impostata su valori come lealtà, rispetto, fair play, che si distingue anche per i suoi dirigenti insigniti con 21 stelle Coni al merito sportivo (3 ori, 9 argenti e 9 bronzi, ndr), che ha conquistato titoli nazionali ed europei. Siamo protesi verso il futuro ma molto dipende da organizzazione tecnica e gestionale e per questo occorre formare anche i dirigenti. Vogliamo distinguerci sul campo sapendo vincere anche con eleganza e sobrietà". Bugliani assicura il sostegno della Regione: "l’Apuania è una relatà sana, che dà lustro alla Toscana, che rappresenta quello sport che insegna il rispetto del prossimo, senza invidia".

E se anche per Cucurnia l’Apuania è un orgoglio, Di Napoli sottolinea quanto una società come quella gialloazzurra sia composta da persone e da valori, obiettivi che non si raggiungono con un solo uomo al comando, ma con la collaborazione di tanti". Nel corso della serata sono state premiate la squadra di D1 regionale che ha vinto il campionato rimediando una sola sconfitta; la squadra di B2 maschile (promossa in B1 e imbattuta); la squadra di A2 femminile (entrata nei play off); Anna Menconi (bronzo ai nazionali paralimpici); Arianna Ussi (studente-atleta di ingegneria aerospaziale al Sant’Anna di Pisa, titolo regionale under 21, argento alla Giornata Rosa) e Matteo Mutti (giocatore della formazione di A1).

Maurizio Munda