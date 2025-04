Pedoni sicuri sulla 325: il progetto. Più illuminazione come strategia

La Provincia di Prato ha redatto un innovativo progetto finalizzato al miglioramento della sicurezza dei pedoni lungo la SR 325, in quanto utenti vulnerabili particolarmente esposti ai rischi di incidentalità nelle aree urbane.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Bando della Regione Toscana, pubblicato il 27 gennaio 2025, per la sicurezza stradale delle strade regionali che attraversano i centri abitati.

Il principale obiettivo dell’intervento è il miglioramento del livello di sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti, in particolare in tratti della SR 325 che risultano critici a causa di un traffico intenso e di una scarsa illuminazione.

Questi attraversamenti, infatti, rappresentano un punto di congiunzione tra le zone residenziali e i principali servizi locali, costituendo spesso intersezioni pericolose per i pedoni.

Il progetto prevede l’installazione di un sistema di illuminazione innovativo per 10 attraversamenti pedonali situati nei Comuni di Vernio (4), Cantagallo (2) e Vaiano (4).

Grazie all’adozione di dispositivi Led a bassa energia e alla tecnologia “safety cross”, gli attraversamenti saranno visibili a distanza anche nelle ore notturne, migliorando la sicurezza sia per i pedoni che per gli automobilisti. I sensori di presenza attiveranno automaticamente i lampeggianti quando un pedone si avvicina al punto di attraversamento, aumentando così la visibilità e incentivando una riduzione della velocità da parte dei veicoli.

Il costo complessivo delle opere ammonta a 312.771,87 euro. La Provincia ha richiesto un contributo alla Regione di 100mila euro, con la restante quota a carico dell’ente provinciale.

"La Provincia di Prato continua a lavorare attivamente per migliorare la viabilità e la sicurezza sulle proprie strade, in stretta sinergia con i Comuni e la Regione – ha dichiarato il presidente Simone Calamai – Siamo costantemente impegnati nella messa in sicurezza della nostra rete viaria, con interventi mirati che rispondano alle necessità dei cittadini. La partecipazione al bando di finanziamento ci permette di ottenere risorse aggiuntive che ci consentiranno di realizzare ulteriori interventi di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture”.

Il progetto rappresenta il primo passo di un intervento più ampio, che potrà essere esteso anche a tratti della SR 325 non inclusi in questo bando, ma comunque necessari per completare la messa in sicurezza della strada.