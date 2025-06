Ecco la bandiera della pace più grande del mondo, tornata a sfilare a Prato dopo 22 anni

Prato, 2 giugno 2025 – È tornata dopo 22 anni la bandiera della pace più grande del mondo. In occasione della Festa della Repubblica, l’enorme bandiera è stata dispiegata lungo le strade di Prato.

Lunga un chilometro e larga 13 metri, è stata realizzata – fa sapere la sindaca Ilaria Bugetti – con stoffe pratesi da Ob Stock e srotolata per la prima volta il 25 aprile 2003 sulla Calvana durante una manifestazione contro la guerra in Iraq. “Un simbolo potente – sottolinea Bugetti –, non solo di pace, ma di unità, impegno collettivo e dell’anima più autentica della nostra città”.

"Per anni se ne erano perse le tracce, fino a qualche mese fa, quando è stata ritrovata in un magazzino a Vergaio. Da quel momento – prosegue la sindaca – ci siamo messi al lavoro per riportarla alla luce, ed è stato emozionante poterla riaffidare al Circolo “I Risorti” de La Querce, che ne è sempre stato il custode e che ha curato con grande dedizione il suo restauro. Oggi quella bandiera torna tra noi. Torna a parlare alla città. E lo fa in un giorno simbolico, per ricordarci quanto sia importante custodire la memoria, la partecipazione e il valore della pace”.