Prato, inaugurato il nuovo parco giochi in via Turchia

Prato, 29 maggio 2025 - E' stato inaugurato questa mattina il nuovo parco giochi di via Turchia, nel cuore di San Giusto. Uno spazio tutto nuovo dove gioco, inclusione e sostenibilità si incontrano per regalare momenti di gioia a grandi e piccini. La cerimonia si è svolta proprio all’interno del parco, con la presenza dell’assessore alla Transizione Ecologica, Marco Biagioni, e dell’assessora alla Mobilità, Cristina Sanzò. Dopo il taglio del nastro, il parco è stato benedetto dal parroco della Parrocchia di San Giusto della Diocesi di Prato don Helmut Szeliga.

“Siamo davvero felici di restituire al quartiere di San Giusto un nuovo spazio bello, inclusivo ed ecosostenibile, pensato per i bambini ma capace di accogliere tutta la comunità – afferma l’assessore Biagioni -. Questo parco nasce in una zona dove c’era bisogno di un’area verde dove giocare, incontrarsi, stare insieme. La risposta del territorio è stata immediata e calorosa: in attesa del bando per la gestione del bar del parco, molte associazioni ci hanno già chiesto di poter utilizzare lo spazio, in modo da organizzare iniziative e attività durante l’estate. Questo intervento è parte di un impegno più ampio dell’amministrazione per migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri, andando a mappare e riqualificare le aree ancora scoperte da servizi e giardini pubblici”. E sul nome del parco aggiunge: “Abbiamo scelto di lasciare il nome in sospeso perché vogliamo che a sceglierlo siano i veri protagonisti di questo parco: i bambini. Saranno loro, insieme alle associazioni, a dare un nome a questo nuovo spazio”.

Il parco è completamente recintato ed accessibile ogni giorno dalle 7 alle 24, è pensato per offrire un’esperienza di gioco stimolante e inclusiva, attraverso scivoli e giochi a forma di camaleonti, farfalle, astronavi, squali e draghi, ideate per stimolare la fantasia dei più piccoli. Particolare attenzione è stata data all’accessibilità: oltre alle altalene adatte anche a bambini con disabilità, il parco dispone di panchine con piattaforme per la sosta in carrozzina ed è facilmente raggiungibile grazie ai parcheggi riservati lungo il nuovo percorso pedonale su via Turchia. Tutte le attrezzature sono realizzate con materiali ecosostenibili e pavimentazione antitrauma, permeabile e carrabile, che garantisce la possibilità di divertirsi in sicurezza. Accanto all’area giochi è stato realizzato un bar che verrà inaugurato a metà giugno e gestito da associazioni locali durante l’estate, in attesa del bando per la gestione definitiva. Nella stessa zona sono presenti i bagni destinati al pubblico.

"L’amministrazione ha già predisposto un nuovo bando per l’assegnazione del bar - afferma l'assessora Sanzò - che immaginiamo non solo come punto ristoro, ma come vero e proprio luogo di incontro e socialità. Siamo davvero soddisfatti di aver investito in un’opera di questo tipo, che va a completare la riqualificazione dell’area iniziata con l’apertura del playground, a pochi passi da qui. Un segnale concreto dell’attenzione che vogliamo dedicare ai quartieri e agli spazi di aggregazione”. La realizzazione del parco e l’installazione dei giochi sono state possibili grazie ai fondi derivanti dagli oneri dell’indennità di disagio ambientale relativi agli anni 2019 e 2020, per un importo complessivo di oltre 860 mila euro, a cui si aggiungono circa 30 mila euro stanziati direttamente dal Comune. L’investimento totale sfiora così gli 890 mila euro.