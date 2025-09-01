Attenti alla coppia che vende statuette religiose. Sono truffatori

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 1 settembre 2025 – “Sono stati segnalati un uomo e una donna che si spacciano per incaricati della parrocchia e chiedono offerte offrendo delle statuette. Prestate attenzione e segnalate immediatamente alle forze dell’ordine”. Questo il messaggio pubblicato sui social dal sindaco di Santa Croce, Roberto Giannoni, per mettere in guardia i concittadini su questi tentativi di furti e truffa in atto a Santa Croce.

Secondo quanto riferito la coppia si presenta alle case di santacrocesi proponendo di acquistare statue di madonne e santi dicendo di essere incaricati dalla parrocchia per raccogliere offerte. Si tratta di acquisti per pochi euro, ma non è quanto chiedono l’uomo e la donna per vendere le statuette, ma il modo truffaldino con cui si presentano ai santacrocesi, molti anziani, che magari con l’intento buono di dare una mano alla parrocchia accettano e comprano. Il problema è che i soldi non vanno alla parrocchia, ma se li intascano i due ladri e truffatori che si approfittano della buona fede delle persone. Ecco perché, oltre a chiudere la porta in faccia a queste persone, il consiglio accorato è quello di denunciare alle forze dell’ordine. Subito, per far scattare ricerche e indagini.