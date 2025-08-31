Perché serve il piano casa

Perché serve il piano casa
31 ago 2025
SARAH ESPOSITO
Unstoppable woman, ecco le donne che fanno brillare il Paese

PISA - PONTEDERASono donne inarrestabili le centinaia di professioniste che fanno parte della lista creata da Startupitalia chiamata per l'appunto, Unstoppable woman. Si tratta, specificano, "non di una classifica e neppure di una lista statica, bensì di un osservatorio in costante movimento. Segnala da tanti anni imprenditrici, ricercatrici, Ceo e manager, founder, talenti al lavoro in Italia e nel mondo. Figure in grado di cambiare il mondo al lavoro e nella vita di tutti i giorni". Gli incarichi che ricoprono queste donne sono i più svariati, nel campo della scienza, dell'economia, dello sport, della comunicazione. Giornaliste, politiche, dirigenti d'azienda, manager. E tra queste molte sono o lavorano proprio tra Pisa e Pontedera.

Come Angela Pirri (nella foto), ricercatrice del Cnr in passato assessora e poi presidente del consiglio comunale di Pontedera, Arianna Menciassi, vice rettrice dell'Università Sant'Anna, Barbara Mazzolai, associate director for robotics e director of bioinspired soft robotics lab IIT ed Enza Spadoni, Responsabile Area Trasferimento Tecnologico presso il Centro di Competenza nazionale del MIMIT ad alta specializzazione ARTES 4.0 che in passato è stata responsabile dello sviluppo locale e del trasferimento tecnologico dell'istituto di BioRobotica Scuola Superiore Sant'Anna. A cui quest'anno si aggiungono Gaia Contu, divulgatrice scientifica e dottoranda in etica della robotica alla Scuola Sant'Anna di Pisa e Sabina Nuti, professoressa ordinaria della Scuola Superiore Sant'Anna, Lucia Pallottino, Co-Founder Proxima Robotics, professoressa all'Università di Pisa. "Felice di essere anche quest'anno tra le #UnstoppableWomen italiane – ha commentato Angela Pirri –. Un riconoscimento graditissimo per il mio lavoro di ricerca e il mio contributo allo sviluppo sviluppo tecnologico. Ed un grande in bocca al lupo a tutte le altre donne che con professionalità e competenza portano avanti i loro progetti lavorativi e di vita! Insegniamo alle giovani ragazze ad osare e difendere i propri diritti perché la parità di genere non sia solo un inutile slogan vuoto". La lista dei nomi è pubblicata sul sito di Startupitalia. Una lista utile finché sarà notizia una donna responsabile d'azienda o presidente.

