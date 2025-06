Firenze, nasce il manifesto 'Oikos for women'

Firenze, 17 giugno 2025 - Non una semplice dichiarazione d’intenti, ma un movimento aperto e generativo che invita le donne del Mediterraneo ad assumere il ruolo di protagoniste del cambiamento, in un contesto multiculturale e intergenerazionale. Con una visione ambiziosa e inclusiva, il “Manifesto GENER-ATTIVO Oikos for Women”, promosso da Oikos Mediterraneo - Centro per l’ecologia integrale del Mediterraneo - si propone di valorizzare le donne come agenti di cambiamento sistemico, promotrici di giustizia sociale, dialogo interculturale e rigenerazione ambientale. La presentazione dell’iniziativa sarà domani pomeriggio mercoledì 18 giugno alle 17 in sala d’Arme a Palazzo Vecchio. Introdurranno l’evento Sara Funaro, sindaca di Firenze e fra Francesco Zecca, presidente di Oikos Mediterraneo. A seguire gli interventi del Comitato promotore del Manifesto formato, oltre che da fra Francesco Zecca, da Isabella Corradini (Centro Ricerche Themis), Valentina Gaudiano (Istituto Universitario Sophia), Agnes Giuliani (Avvocato del Foro di Roma), Laura Sabrina Martucci (Università degli Studi di Bari), Donatella Parracino (Formez) Francesca Scionti (Università degli studi di Foggia). E poi sarà la volta delle prime testimonial dal mondo mediterraneo, due donne artiste, Shamira Minozzi, impegnata nel dialogo interreligioso e Antonella De Nisco, attenta alla natura e al paesaggio, e poi la testimonianza da Instanbul di Sr. Miriam Oyarzo, che sostiene le donne che hanno subito violenza. A moderare Chiara Brilli, direttrice editoriale Controradio. Proprio attraverso il Comitato promotore, oltre che rappresentanti e aderenti, il Manifesto darà vita a una piattaforma di network, scambio e collaborazione, promuovendo una partecipazione attiva. Aderire al Manifesto, infatti, è il primo step: scegliendo l’azione di condividere, promuovere e sostenere le partecipanti entreranno in un network mediterraneo, Aurora Hub, il primo polo formativo tecnologico interamente dedicato alle donne del Mediterraneo. Sotto il motto “Dove fiorisce il talento, cresce l’innovazione”, Aurora Hub intende formare una nuova generazione di leader femminili nei settori strategici della transizione digitale e della governance economica e sostenibile.