CronacaSulle orme di Don Divo Barsotti. Il cammino dedicato al mistico. Il percorso immerso nelle colline
14 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
Sulle orme di Don Divo Barsotti. Il cammino dedicato al mistico. Il percorso immerso nelle colline

Un itinerario che si snoda nei luoghi che hanno visto crescere il fondatore della Comunità dei Figli di Dio. Appuntamento a Palaia il 27 e 28 settembre: i partecipanti trascorreranno la notte nell’Eremo di Agliati.

Per approfondire:

"Il Cammino di don Divo Barsotti" è un itinerario che si snoda tra le colline di Palaia nei luoghi che hanno visto crescere il sacerdote e teologo fondatore della Comunità dei Figli di Dio. Tutto prenderà il via il 27 e 28 settembre. Il cammino, che sarà battuto nell’arco di due giornate, con percorsi di circa 10 chilometri al giorno, si sviluppa attraverso strade di campagna e boschi, offrendo ai partecipanti – viene spiegato – l’opportunità di immergersi nelle sensazioni e nelle storie che hanno caratterizzato la giovinezza di don Divo, figura di spicco della spiritualità cattolica del ventesimo secolo.

Don Divo fu sacerdote diocesano di San Miniato, scrittore, poeta, fondatore – appunto – di una comunità di carattere monastico, padre spirituale, ma soprattutto un mistico, un cercatore di Dio, un uomo di fede e di preghiera. Era nato a Palaia nel 1914. Negli anni ’50 si ritirò in un piccolo eremo sui colli fiorentini, che volle dedicare a San Sergio di Radonez, e raccolse attorno a sé alcuni giovani che volevano vivere con lui un’esperienza monastica sotto la sua guida.

Morì il 15 febbraio 2006 nel suo eremo a Settignano, all’età di 91 anni, circondato dai suoi giovani monaci, lasciando un’eredità spirituale immensa: 170 libri pubblicati in diverse lingue, centinaia di articoli e studi, una Comunità religiosa presente in Italia e nel mondo di più di 2.000 membri, una moltitudine di figli spirituali che si nutrivano dei suoi testi e della sua spiritualità.

I partecipanti trascorreranno la notte nell’Eremo di Agliati, dove i "Giovani della Fornace" accompagneranno i camminatori a conoscere la loro esperienza di fede e abbandono. L’aspetto comunitario dell’iniziativa si concretizzerà nella cena del 27 settembre, offerta all’Eremo di Agliati. I partecipanti potranno sperimentare la "cucina povera" tipica di questa terra, in linea con i valori di semplicità e sobrietà che caratterizzavano il messaggio spirituale di don Barsotti.

Il cammino inizierà sabato 27 settembre alle 9.30 in piazza Sant’Andrea a Palaia. Le iscrizioni sono limitate a 15 partecipanti. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email: [email protected] o chiamare il 366 628 2035. L’iniziativa è organizzata da Pax Christi diocesi di San Miniato e segue il convegno organizzato in giugno a Palaia: "Don Barsotti e don Milani, infaticabili cercatori di Dio".

C.B.

