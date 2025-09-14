Manutenzioni nella pineta: "Vogliamo renderla fruibile"

Ancora lavori sulle criticità del territorio. Dopo i lavori alla scuola Guerrazzi, intervento che ha avuto la priorità su tutti visto che è frequentato da centinaia di bambini, l’amministrazione ha cominciato a sistemare anche la pineta lungo l’Arno, quella che rimane compresa tra via Pio La Torre e l’argine del fiume, con un investimento di circa 30mila euro destinati alle manutenzioni straordinarie.

Per riportare la pineta ad essere pienamente utilizzabile la giunta Mini ha stanziato le risorse, andando a sistemare le varie criticità della pineta, soprattutto nell’ottica di riportarla a essere un luogo pienamente fruibile e sicuro. Alcuni giorni fa sono partiti i lavori per sistemare i pini. La ditta incaricata dell’intervento, in primo luogo ha avviato la potatura di tutti i rami pericolanti e poi ha tagliato i pini che erano malati o comunque non più stabili e che potevano cadere soprattutto se sollecitati dagli agenti atmosferici.

I lavori sono tuttora in corso e proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza di tutta la pineta e, alla fine, "ai castelfranchesi verrà restituita una pineta pienamente fruibile e frequentabile in tutte le stagioni dell’anno. Inoltre anche lo sgambatoio per i cani tornerà a essere uno spazio utilizzabile in sicurezza". Al momento per eseguire i lavori è stato necessario occupare una parte degli stalli che si trovano lungo via Pio La Torre.