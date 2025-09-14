L’Oscar dei campioni di casa. Festa in piazza a Capannoli: "Medaglie? Anche alle famiglie"

E’ un po’ la notte degli Oscar di Capannoli: ma qui non si celebrano attori e scenografie ma tenacia, fatica e medaglie. Venerdì sera a Capannoli piazza del Popolo è diventata il palcoscenico della festa dello sport, con tanti giovani e giovanissime premiati per essersi distinti nell’ultimo anno. La sindaca Arianna Cecchini ha ringraziato gli atleti ma anche "le famiglie e i dirigenti che li seguono passo dopo passo, perfino nelle piccole-grandi esigenze quotidiane". Sul palco anche l’assessore allo sport Marco Cecconi, che ha ricordato "il ruolo fondamentale delle associazioni , capaci di dare lustro al territorio". La serata – condotta dal giornalista de La Nazione Saverio Bargagna – è stata un susseguirsi di storie, applausi, ricordi e riconoscimenti.

Questi i premiati nella notte dello sport. Sensazione di movimento, Danza sportiva: Delia Bindi; Filippo Cappelli; Matilde Zucchelli; Alessandro Trivelli; Mirko Bandecchi; Amelia Favilli; Emma Barsottini; Rebecca D’Ottavio; Sofia Fontana; Sara Turchi; Caterina Biagini; Maria Chiara Narri; Angelica Londi; Alice Franca Lacci; Sara Barsottini; Nicolas Morelli; Aurora Baroni; Martina Bernacchi; Emma Falchi; Aurora Reitani; Alice Ferrari; Helen Doveri; Eleonora Sartini; Sofia Casati; Amelia Marchi; Chiara Marini; Miriam Cusumano; Olivia Cantini; Camilla Simoncini; Camilla Arcenni; Matilde Ciucci; Gloria Cheli. Asd Psb, volley: Alessandra Den Atienza; Noelia Bala; Gaia Bellagotti; Emma Brogi; Viola Di Paolo; Ester Giubbolini; Federica Guidi; Mia Meini; Maria Pasquini; Maria Teresa Pezzillo; Greta Rossi; Anna Russo; Sara Taddei; Elena Albertini; Sara Antonelli; Francesca Bacchi; Vittoria Bottoni; Anna Calloni; Giulia Filippi; Costanza Franchi; Rachele Giusti; Benedetta Magozzi; Alice Petroni; Giulia Petroni; Valentina Puccini; Jenny Salvini; Noemi Zaccagnini. Team Toscana, Mountain bike: Brando Buggiani. Bellaria Cappuccini, calcio: Matteo Giorgi; Francesco Nigi; Francesco Bacci. US Capannoli S.B., calcio: Matteo Doveri; Marco Vannucci; Nico Carpitelli; Andrea Lapucci; Matteo Picchi; Nicola Bitozzi; Federico Di Cocco; Matteo Marianelli; Filippo Posarelli; Marco Ribechini; Matteo Filippi; Lorenzo Picchi; Mirko Disegni; Edoardo Bottoni; Francesco Caminarecci; Federico Volpi; Simone Spinelli; Luigi Mancino; Davide Ribechini; Oumar Diakite; Cristian Regoli; Luca Bonamici; Niccolò Lombardi; Yama Arashi, Karate: Lorenzo Romiti; Matteo Pio Ciuffreda; Davide Giuntini; Francesco Tarulli; Denny Macelloni; Monica Lavita; Laira Cartacci; Luciana Lisi; Viktoriya Filipchenko; Maya Macelloni; Azzurra Pitotti; Michela Pestrin; Diletta Santarnecchi. Forcoli Valdera, calcio: Marco Anichini; Leonardo Anzuino; Andrea Bibbiani; Igor Brigiotti; Filippo Cappelli; Bilel Casiero; Bryan Curcio; Majd El Madouni; Giovanni Fabbri; Lorenzo Falchi; Mattia Fontana; Mattia Gasperini; Alessandro Gennai; Nicholas Guarneri; Eydan Guerrero; Lorenzo Mannocci; Samuele Monti; Gianmarco Pezzillo; Simone Posarelli; Salvatore Sampognaro; Alberto Turchi. Federcaccia Strada: Luca Fogli. AC Capannolese, Ciclismo: Nicola Bernardeschi. Centro Il Quadrifoglio, ippica: Chiara Bini.