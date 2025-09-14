Bus e scuole, si riparte. Autolinee cambia gli orari: "Addio a lunghe attese"

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, che segna il ritorno a pieno regime della quotidianità per migliaia di studenti e lavoratori, Autolinee Toscane ha comunicato una serie di importanti modifiche e integrazioni al servizio di trasporto pubblico. Queste variazioni, che entreranno in vigore da domani, sono state approvate dalla Provincia e sono il frutto di un’attenta pianificazione estiva mirata a rendere gli spostamenti in Valdicecina più efficienti, rapidi e sicuri.

La novità più rilevante è l’introduzione di una nuova corsa sulla linea 780, che partirà dallo snodo di Larderello alle 14:30. Questo non è un semplice aggiustamento d’orario, ma una soluzione concreta a un problema che da tempo creava notevoli disagi. Gli studenti provenienti da Cecina e Volterra, infatti, erano costretti a un’attesa prolungata, di circa tre quarti d’ora, per poter prendere la coincidenza che li avrebbe portati a Castelnuovo Valdicecina. Con la nuova corsa, invece, potranno proseguire il loro viaggio immediatamente, riducendo drasticamente i tempi morti e garantendo un ritorno a casa più puntuale e sicuro.

Le variazioni d’orario saranno in vigore dal lunedì al venerdì, mentre il servizio del sabato resterà invariato. Queste modifiche si inseriscono in un lavoro più ampio che Autolinee Toscane ha condotto durante i mesi estivi proprio per prepararsi al meglio al rientro a scuola e al lavoro. Per garantire a tutti una pianificazione senza intoppi, l’azienda ha messo a disposizione tutte le informazioni utili sulla pagina dedicata del proprio sito web. In questa sezione, è possibile consultare in dettaglio linee, tratte e orari delle corse che ripartiranno domani. L’azienda dei trasporti raccomanda a famiglie e studenti di consultare la pagina con frequenza, specialmente nelle prime settimane, poiché gli orari definitivi di entrata e uscita delle scuole potrebbero non coincidere immediatamente con quelli dei bus.

Il sito offre anche risposte alle domande più frequenti, dettagli sulle tariffe e sulle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, fungendo da vero e proprio punto di riferimento per l’utenza. Per facilitare al massimo la ripartenza, Autolinee Toscane ricorda infine che per l’acquisto di qualsiasi abbonamento è necessario creare un profilo registrato sullo shop online "My At".