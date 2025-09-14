Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Pontedera
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fiorentina NapoliElezioni ToscanaMeteo ToscanaFunghiIncidente ArezzoTentata violenza sessuale
Acquista il giornale
CronacaBus e scuole, si riparte. Autolinee cambia gli orari: "Addio a lunghe attese"
14 set 2025
ILENIA PISTOLESI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Bus e scuole, si riparte. Autolinee cambia gli orari: "Addio a lunghe attese"

Bus e scuole, si riparte. Autolinee cambia gli orari: "Addio a lunghe attese"

Da domani scattano le modifiche: una corsa da Larderello riduce i tempi morti degli studenti. Le novità si inseriscono nel piano estivo della società per "un rientro più rapido e sicuro".

Da domani scattano le modifiche: una corsa da Larderello riduce i tempi morti degli studenti. Le novità si inseriscono nel piano estivo della società per "un rientro più rapido e sicuro".

Da domani scattano le modifiche: una corsa da Larderello riduce i tempi morti degli studenti. Le novità si inseriscono nel piano estivo della società per "un rientro più rapido e sicuro".

Per approfondire:

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, che segna il ritorno a pieno regime della quotidianità per migliaia di studenti e lavoratori, Autolinee Toscane ha comunicato una serie di importanti modifiche e integrazioni al servizio di trasporto pubblico. Queste variazioni, che entreranno in vigore da domani, sono state approvate dalla Provincia e sono il frutto di un’attenta pianificazione estiva mirata a rendere gli spostamenti in Valdicecina più efficienti, rapidi e sicuri.

La novità più rilevante è l’introduzione di una nuova corsa sulla linea 780, che partirà dallo snodo di Larderello alle 14:30. Questo non è un semplice aggiustamento d’orario, ma una soluzione concreta a un problema che da tempo creava notevoli disagi. Gli studenti provenienti da Cecina e Volterra, infatti, erano costretti a un’attesa prolungata, di circa tre quarti d’ora, per poter prendere la coincidenza che li avrebbe portati a Castelnuovo Valdicecina. Con la nuova corsa, invece, potranno proseguire il loro viaggio immediatamente, riducendo drasticamente i tempi morti e garantendo un ritorno a casa più puntuale e sicuro.

Le variazioni d’orario saranno in vigore dal lunedì al venerdì, mentre il servizio del sabato resterà invariato. Queste modifiche si inseriscono in un lavoro più ampio che Autolinee Toscane ha condotto durante i mesi estivi proprio per prepararsi al meglio al rientro a scuola e al lavoro. Per garantire a tutti una pianificazione senza intoppi, l’azienda ha messo a disposizione tutte le informazioni utili sulla pagina dedicata del proprio sito web. In questa sezione, è possibile consultare in dettaglio linee, tratte e orari delle corse che ripartiranno domani. L’azienda dei trasporti raccomanda a famiglie e studenti di consultare la pagina con frequenza, specialmente nelle prime settimane, poiché gli orari definitivi di entrata e uscita delle scuole potrebbero non coincidere immediatamente con quelli dei bus.

Il sito offre anche risposte alle domande più frequenti, dettagli sulle tariffe e sulle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, fungendo da vero e proprio punto di riferimento per l’utenza. Per facilitare al massimo la ripartenza, Autolinee Toscane ricorda infine che per l’acquisto di qualsiasi abbonamento è necessario creare un profilo registrato sullo shop online "My At".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaTrasporti