Raccolta del luppolo: "L’annata è ottima"

Le premesse sono tutte ottime. Stiamo parlando della raccolta del luppolo, iniziata proprio da una manciata di ore. Uno dei pochi luppoleti esistenti in Italia si trova a Crespina Lorenzana ed appartiene a Fabrizio Di Rado, titolare dell’Opificio Birrario, azienda agricola artigianale biologica nata nel 2012 dove si coltivano e trasformano anche malto e orzo. L’operazione di raccolta avviene manualmente su una superficie di 1 ettaro dove si trovano circa 1000 piante e si esaurisce in appena 10-15 giorni, durante i quali vengono decise le sorti della prossima produzione di birra.

"Fortunatamente – dice Di Rado – nonostante le alte temperature di questa estate, arrivate in più occasioni a toccare i 40 gradi, possiamo parlare di una buona annata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Certo è che le condizioni climatiche sempre più imprevedibili quanto estreme rendono complicato svolgere questo lavoro; tuttavia, anche per questo 2025 non ci possiamo lamentare". Una birra letteralmente realizzata partendo dalle risorse del territorio. "Il momento della raccolta – commenta Cinzia Pagni, presidente Cia Etruria – è il più delicato in assoluto poiché è qui che si decidono le sorti del prodotto. Realtà come quella dell’Opificio Birrario a chilometro zero e dotate di una filiera cortissima – aggiunge – rappresentano una vera eccellenza non solo per la nostra confederazione ma per l’intero territorio che ne viene valorizzato".

Il luppolo, infatti, è uno dei quattro ingredienti necessari per la produzione birraria. È un ingrediente fondamentale del processo produttivo. L’aspetto funzionale più direttamente colto dal consumatore è l’importantissimo ruolo di conferire il sapore amaro alla birra e arricchirne l’aroma. Inoltre, funge anche da conservante naturale, grazie alle spiccate proprietà antibatteriche.