Nuove opportunità insieme. Corsi alla Casa del Popolo

N.o.i. (Nuove opportunità insieme) è la rassegna di corsi sociali promossa dalla Casa del Popolo di Castelfranco. "Con oltre 60 iscritti, tra cui tanti giovani, la risposta è stata straordinaria e testimonia un forte desiderio di aggregazione, formazione e crescita condivisa – si legge in una nota della Casa del Popolo di Castelfranco – I corsi prendono il via oggi e sono resi possibili grazie al contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie nell’ambito dell’iniziativa "Ricostruire Legami – Per una nuova idea di comunità" che premiava progetti di enti del terzo settore innovativi e inclusivi. Tre i percorsi di formazione, gratuiti. Street Art, 7 lezioni, Comunicazione & social media, 8 lezioni e progettazione di eventi culturali, 10 lezioni. Alla presentazione del progetto sono intervenuti la presidente della sezione Soci Coop Valdarno Inferiore, Angela Bagagli, e il presidente della Casa del Popolo, Salvatore Morena. "Sostenere progetti come N.o.i. è il cuore della nostra missione", le parole di Bagagli. "Siamo orgogliosi e felicissimi della risposta della cittadinanza – ha aggiunto Morena – Questo successo dimostra che la Casa del Popolo è un punto di riferimento vivo e necessario per Castelfranco. Grazie al contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie, possiamo trasformare idee in progetti. Un ringraziamento alla sezione Soci Coop Valdarno Inferiore".