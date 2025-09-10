N.o.i. (Nuove opportunità insieme) è la rassegna di corsi sociali promossa dalla Casa del Popolo di Castelfranco. "Con oltre 60 iscritti, tra cui tanti giovani, la risposta è stata straordinaria e testimonia un forte desiderio di aggregazione, formazione e crescita condivisa – si legge in una nota della Casa del Popolo di Castelfranco – I corsi prendono il via oggi e sono resi possibili grazie al contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie nell’ambito dell’iniziativa "Ricostruire Legami – Per una nuova idea di comunità" che premiava progetti di enti del terzo settore innovativi e inclusivi. Tre i percorsi di formazione, gratuiti. Street Art, 7 lezioni, Comunicazione & social media, 8 lezioni e progettazione di eventi culturali, 10 lezioni. Alla presentazione del progetto sono intervenuti la presidente della sezione Soci Coop Valdarno Inferiore, Angela Bagagli, e il presidente della Casa del Popolo, Salvatore Morena. "Sostenere progetti come N.o.i. è il cuore della nostra missione", le parole di Bagagli. "Siamo orgogliosi e felicissimi della risposta della cittadinanza – ha aggiunto Morena – Questo successo dimostra che la Casa del Popolo è un punto di riferimento vivo e necessario per Castelfranco. Grazie al contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie, possiamo trasformare idee in progetti. Un ringraziamento alla sezione Soci Coop Valdarno Inferiore".
Nuove opportunità insieme. Corsi alla Casa del Popolo