"La sede della San Vincenzo trasformata in discarica di vestiti usati"

PONTEDERADa alcune settimane l’esterno della sede della San Vincenzo de’ Paoli ai Villaggi è diventata la discarica degli abiti usati. Prima un sacco, poi due. Ora una vera e propria distesa che aumenta di giorno in giorno. "Purtroppo da alcune settimane stiamo registrando questo fenomeno – dice il parroco dei Villaggi don Angelo Cuter – Questo non è il modo di aiutare i poveri e i bisognosi. Se qualcuno vuol portare alla San Vincenzo abiti usati può farlo ed è ben accetto. Ma i vestiti devono essere portati puliti e chiusi in piccoli sacchetti in modo che possano essere subito consegnati a persone o famiglie che ne fanno richiesta. Quelli che vengono ammassati fuori non possono essere utilizzati perché chi fa volontariato alla San Vincenzo non può prenderli e lavarli. Si tratta, inoltre, perlopiù di abiti sporchi, rotti, scarpe non più riutilizzabili e di giochi anche rotti. Come possiamo donarli a chi ha bisogno in queste condizioni? Faccio un appello, quindi, a chi ha deciso o deciderà di lasciare i sacchi con i vecchi vestiti fuori dalla San Vincenzo di non farlo più perché quella non è una discarica ma la sede di associazioni e gruppi parrocchiali".La carità e l’aiuto al prossimo che ha bisogno non si fa in questo modo, svuotando gli armadi o, peggio ancora buttando nei sacchi i vestiti sporchi e rotti. Ora la parrocchia dei Villaggi dovrà anche trovare il modo di smaltire i vecchi abiti, scarpe e giochi che ancora sono ammassati duori dalla sede della San Vincenzo de’ Paoli. "Abbiamo contattato l’azienda che ritira i rifiuti – spiega ancora don Cuter – ma ci hanno detto che loro non effettuano questo tipo di raccolta".L’edificio dove si trova la sede della San Vincenzo ai Villaggi ospita anche altre associazioni, tra cui anche il gruppo degli Scout della parrocchia. L’ammasso di sacchi di vecchi abiti impedisce addirittura l’apertura delle inferriate delle porte d’ingresso.