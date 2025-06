Salvaguardia del decoro urbano. Cambio di marcia alla Ricicleria. Potenziato l’orario del servizio

Cambio di marcia alla Ricicleria gestione Retiambiente che per dare un servizio efficiente in vista dell’aumento della popolazione turistica sarà aperta con orario continuato dal lunedì al sabato. Un servizio molto gettonato, basta pensare che solo nella giornata di ieri la ricicleria ha registrato 42 accessi. Il nuovo orario prevede l’apertura tutti i giorni dalle 7,30 alle 19,30 senza interruzione, per facilitare l’accesso al centro anche a chi lavora o ha impegni negli orari tradizionali. La Ricicleria è un centro di raccolta dedicato ai rifiuti ingombranti e rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il corretto smaltimento dei materiali che non possono essere conferiti nei normali contenitori stradali.

Cosa si può portare alla Ricicleria? Mobili vecchi e complementi d’arredo, elettrodomestici fuori uso (Raee), ferri vecchi, biciclette, stendini, reti metalliche, materassi, poltrone, divani. Ma anche piccoli e grandi oggetti in plastica rigida, imballaggi voluminosi come cartoni e cassette, scarti di legno, potature e gli sfalci del verde domestico. "La Ricicleria è un impianto fondamentale per completare il ciclo virtuoso della gestione dei rifiuti - commenta Fabrizio Volpi, l’amministratore unico di Retiambiente -, dalla raccolta differenziata fatta a casa o nei contenitori stradali, fino al conferimento dei rifiuti ingombranti nel centro di raccolta. È un servizio a disposizione di tutti i cittadini, che contribuisce concretamente alla tutela dell’ambiente. Presto sarà attrezzata anche per accogliere nuove tipologie di rifiuto differenziato, ampliando ulteriormente l’utilità di questo presidio".

L’estensione degli orari risponde a una logica di servizio pubblico attento e responsabile: rendere il conferimento più comodo significa aumentare la quantità e qualità della raccolta differenziata, riducendo il rischio di abbandoni sul territorio e migliorando il decoro urbano. Il funzionamento della Ricicleria si inserisce nel più ampio concetto di economia circolare, un modello che mira a ridurre lo spreco, recuperare materiali e prolungare il ciclo di vita degli oggetti. Separare correttamente i propri rifiuti e conferirli nei luoghi giusti è il primo passo verso una gestione più sostenibile delle risorse.

L’ampliamento degli orari rappresenta un gesto concreto per andare incontro alle esigenze di chi lavora o ha difficoltà a recarsi al centro durante gli orari tradizionali, incentivando così comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente. Per maggiori informazioni e per sapere cosa è possibile conferire, è possibile visitare il sito di Retiambiente Carrara srl www.retiambientecarrara.it.