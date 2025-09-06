Pomarance investe . Tra scuole e strade e nuove assunzioni

L’amministrazione comunale di Pomarance svela i piani dei lavori pubblici conclusi e in programma sul territorio. Cantieri che toccano svariati settori, dall’edilizia scolastica alle infrastrutture, dallo sport alla sicurezza. Con la previsione di nuove otto assunzioni di personale. Tra i progetti già completati, spicca la messa in sicurezza della strada Cerreto-Canova, con il ripristino del fondo stradale e delle banchine. "Particolare attenzione viene data anche alla lotta alla fauna selvatica a Larderello, dove sono stati avviati interventi congiunti tra Polizia Provinciale e Polizia Municipale per arginare il problema dei cinghiali" si legge in una nota dell’amministrazione comunale.

Sul fronte della manutenzione urbana, è prevista la sostituzione dei giochi nei parchi di Pomarance, San Dalmazio e Montecerboli. È stato ripristinato anche il servizio di "Spazzino di paese" per la manutenzione ordinaria e sono stati stanziati i fondi necessari per l’asfaltatura delle strade comunali più urgenti. Diverse località, tra cui il cimitero di Pomarance e il belvedere di Larderello, sono state abbellite con nuove staccionate in acciaio corten e legno.

Per l’edilizia scolastica e sociale, sono in programma i lavori di miglioramento sismico della scuola d’infanzia San Tarcisio e della scuola primaria e secondaria di Larderello. Per quanto riguarda le strutture sanitarie, sono terminati i lavori a Il Villino di Larderello, una struttura per minori, e si sta procedendo con la progettazione degli arredi.

Anche la cultura e lo sport beneficiano di nuovi fondi. Il Parco della Rimembranza di Pomarance sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, e interventi simili sono in corso a Serrazzano e Lustignano. Per lo sport, sono state stanziate risorse per terminare la manutenzione della piscina di Larderello, mentre a Pomarance verranno costruiti un campo da Padel e verrà riqualificato il campo da calcetto esistente.

Il Comune si sta preparando a numerosi altri progetti: "A Montegemoli saranno oggetto di lavori la piazza e il muro, con un’indagine archeologica in corso - prosegue la nota dell’amministrazione comunale - a Pomarance è stato finanziato il rifacimento della rotonda di Fonte dell’acqua e dei vialetti di Piazza Dante. È prevista anche la creazione di una Comunità Energetica tramite l’adesione alla Fondazione Cer Italia. Per supportare tutti questi lavori, il Comune ha previsto almeno 8 nuove assunzioni tra personale operativo e tecnico-amministrativo".

"Siamo consapevoli che i problemi da risolvere e le cose da fare siano tante di più e ci impegneremo su ogni fronte per riuscire a fare il massimo e risolvere la maggior parte delle problematiche e delle segnalazioni che riceviamo continuamente dai nostri cittadini e cittadine, continuando a programmare altri interventi in tempi più brevi possibili. Ulteriori criticità saranno affrontate durante i sopralluoghi e le assemblee pubbliche che intendiamo fare in tutti i paesi prima dell’approvazione del bilancio" conclude l’amministrazione comunale.

