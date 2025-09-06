Anpi ricorda liberazione e vittime dell’eccidio del padule di Fucecchio

Manifestazione per ricordare le vittime dell’eccidio del Padule di Fucecchio e la liberazione di Castelfranco. L’organizza stamani la sezione Anpi di Santa Croce/Castelfranco. "Nella tragedia del 23 agosto 1944 morirono anche tre cittadini castelfranchesi, che mancarono di pochi giorni la liberazione avvenuta il successivo primo settembre – si legge in una nota di Anpi – Con questa manifestazione vogliamo ricordare loro e tutte le vittime castelfranchesi della guerra e dell’oppressione nazifascista e celebrare la libertà riconquistata, che aprì la strada alla nascita di istituzioni libere e democratiche. Crediamo che coltivare e custodire la memoria sia una responsabilità di tutti. In assenza di manifestazioni istituzionali abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa che vuole essere anche un modo per rinnovare l’impegno contro l’odio e ogni forma di annientamento dell’altro, fenomeni che purtroppo, in uno scenario internazionale segnato da guerre, stermini e genocidi, sembrano riemergere tra l’indifferenza di troppi". Ritrovo alle 9.30 in piazza Remo Bertoncini (giovane castelfranchese vittima della violenza fascista). L’invito a partecipare è rivolto a tutti. Interviene il presidente provinciale Anpi Bruno Possenti.