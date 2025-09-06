Il rebus dell’assessore che manca. Giglioli chiede ancora tempo al Pd

Il sindaco Simone Giglioli ha chiesto tempo. Ha chiesto che "non gli venga messa fretta". Nonostante dall’assemblea Dem non sia mancata – si apprende – una pioggia di critiche per il posto di Marino Gori che non è stato rimpiazzato in giunta, a due mesi dalle dimissioni. Soprattutto perché il sindaco sapeva da febbraio (ma forse anche prima) dallo stesso Gori l’intenzione di lasciare. L’ex assessore al bilancio, al personale e alle attività produttive, infatti, pare avesse dato al sindaco qualche mese di vantaggio per arrivare a un passaggio del testimone rapido e indolore: un tempo che, evidentemente, non è stato colto. Perché? Secondo indiscrezioni perché della prima rosa passata al vaglio, nessun nome è riuscito a decollare. Così a giugno Gori si è ufficialmente dimesso. E così, a luglio, sono arrivate due opzioni sul tavolo di Giglioli: Tamara Santini, proposta dalla segretaria Pd, e Giacomo Gozzini (l’ex assessore per due legislature Vittorio Gabbanini).

Nomi sul piatto da settimane. E ancora fermi, lì. In attesa di cosa? Cosa sta aspettando Giglioli? Sta cercando ancora una terza strada, o l’ha già trovata? A molti è apparso evidente cosa Giglioli stia assettando: che i giochi per le candidature alle regionali siano fatti. Per tante ragioni, a partire dalla valutazione degli equilibri politici interni, fra le varie anime. Equilibri delicatissimi in queste ore.

Ma ci sarebbe anche una ragione in più. Sarebbe proprio lì che Giglioli – secondo molti – vorrebbe proprio andare a "pescare". C’è un nome – già circolato nelle settimane scorse – ed è quello dell’ex sindaco di Castelfranco Gabriele Toti che Giglioli, pare, vorrebbe come sostituto ideale di Marino Gori. E la prossima settimana, forse già il 12 settembre, si saprà se Toti sarà candidato per un posto nel parlamentino della Toscana. Nel qual caso – se questa dovesse restare la linea del sindaco – ci sarebbe da attendere l’esito delle elezioni. Altrimenti in tutto settembre – e se Toti sarà disponibile ad accettare l’offerta (ma fra i due, interlocuzioni in tal senso, pare non siano mancate) – la giunta di San Miniato potrà tornare al completo. Senza alcun rimpasto: perché Giglioli – e questo lo ha già detto – non è intenzionato a fare rimpasti. Al massimo farebbe lo spostamento di una delega, se proprio dovesse essere necessario. L’esito dell’assemblea è stato poi analizzato ieri in una riunione della segreteria.

