Andrea Martini
Pontedera
CronacaIl rebus dell’assessore che manca. Giglioli chiede ancora tempo al Pd
6 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
  3. Cronaca
Il rebus dell’assessore che manca. Giglioli chiede ancora tempo al Pd

Pioggia di critiche sul sindaco. Ma lui attende le regionali: in giunta "vorrebbe" l’ex primo cittadino Toti

L’ex sindaco di Castelfranco Gabriele Toti, se non dovesse essere candidato alle regionali, potrebbe avere l’offerta di un posto in giunta a San Miniato

Il sindaco Simone Giglioli ha chiesto tempo. Ha chiesto che "non gli venga messa fretta". Nonostante dall’assemblea Dem non sia mancata – si apprende – una pioggia di critiche per il posto di Marino Gori che non è stato rimpiazzato in giunta, a due mesi dalle dimissioni. Soprattutto perché il sindaco sapeva da febbraio (ma forse anche prima) dallo stesso Gori l’intenzione di lasciare. L’ex assessore al bilancio, al personale e alle attività produttive, infatti, pare avesse dato al sindaco qualche mese di vantaggio per arrivare a un passaggio del testimone rapido e indolore: un tempo che, evidentemente, non è stato colto. Perché? Secondo indiscrezioni perché della prima rosa passata al vaglio, nessun nome è riuscito a decollare. Così a giugno Gori si è ufficialmente dimesso. E così, a luglio, sono arrivate due opzioni sul tavolo di Giglioli: Tamara Santini, proposta dalla segretaria Pd, e Giacomo Gozzini (l’ex assessore per due legislature Vittorio Gabbanini).

Nomi sul piatto da settimane. E ancora fermi, lì. In attesa di cosa? Cosa sta aspettando Giglioli? Sta cercando ancora una terza strada, o l’ha già trovata? A molti è apparso evidente cosa Giglioli stia assettando: che i giochi per le candidature alle regionali siano fatti. Per tante ragioni, a partire dalla valutazione degli equilibri politici interni, fra le varie anime. Equilibri delicatissimi in queste ore.

Ma ci sarebbe anche una ragione in più. Sarebbe proprio lì che Giglioli – secondo molti – vorrebbe proprio andare a "pescare". C’è un nome – già circolato nelle settimane scorse – ed è quello dell’ex sindaco di Castelfranco Gabriele Toti che Giglioli, pare, vorrebbe come sostituto ideale di Marino Gori. E la prossima settimana, forse già il 12 settembre, si saprà se Toti sarà candidato per un posto nel parlamentino della Toscana. Nel qual caso – se questa dovesse restare la linea del sindaco – ci sarebbe da attendere l’esito delle elezioni. Altrimenti in tutto settembre – e se Toti sarà disponibile ad accettare l’offerta (ma fra i due, interlocuzioni in tal senso, pare non siano mancate) – la giunta di San Miniato potrà tornare al completo. Senza alcun rimpasto: perché Giglioli – e questo lo ha già detto – non è intenzionato a fare rimpasti. Al massimo farebbe lo spostamento di una delega, se proprio dovesse essere necessario. L’esito dell’assemblea è stato poi analizzato ieri in una riunione della segreteria.

GiuntaElezioni Regionali