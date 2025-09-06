Lavori in piazza Garibaldi. Un ritardo di cinque mesi: "Valutiamo azioni legali"

I lavori del secondo lotto di riqualificazione di piazza Garibaldi a Castelfranco dovevano iniziare ad aprile. Sono passati quasi cinque mesi, è finita la primavera e sta finendo l’estate, e di operai nel quadrante della piazza attiguo a via De Gasperi – dove dovrebbe sorgere un chiosco – non si è vista neppure l’ombra. E ora il Comune di Castelfranco "sta valutando le azioni legali più opportune da intraprendere nei confronti della ditta che avrebbe dovuto eseguire le opere di riqualificazione dell’area commerciale di piazza Garibaldi, che si è resa gravemente inadempiente accumulando ritardi nell’inizio dell’esecuzione delle opere".

"Il progetto di riqualificazione, del valore di 250mila euro finanziato per 200mila con fondi regionali e per 50mila con risorse proprie del Comune – si legge in una nota del Comune – prevede la realizzazione di un chiosco e di una attigua area esterna coperta da destinarsi ad uso bar-ristorazione, la sistemazione dell’area intorno al fabbricato con una pavimentazione in autobloccanti, oltre alla realizzazione di muretti in cemento armato lungo i corridoi interni alla piazza, che andranno a delimitare l’area verde e che avranno anche la funzione di seduta. Nonostante i vari solleciti del Comune, la ditta appaltatrice si è resa responsabile di gravi inadempimenti e ritardi nell’apertura del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. L’amministrazione pertanto ha deciso di risolvere il contratto in essere e di richiedere immediatamente il pagamento della penale per ritardo, riservandosi di procedere nei confronti dell’impresa per il risarcimento dei danni".

"L’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Mini – conclude la nota del Comune di Castelfranco – è comunque determinata a portare avanti questo progetto di riqualificazione e, per questo motivo, si è immediatamente attivata per procedere con altra ditta". Il primo lotto dei lavori di riqualificazione della piazza – con la sostituzione dei pini con alberi autoctoni e non impattanti per la pavimentazione, nonché la realizzazione dei quattro spazi a verde e dei viali – era stato effettuato dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Toti.

g.n.