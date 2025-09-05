Lavori in via Roma e via 2 Giugno. Da lunedì stop al transito delle auto

Il cantiere relativo al nuovo centro urbano sta proseguendo e per quanto la fine delle operazioni fosse prevista per il 30 giugno scorso (stando all’ultima proroga concessa all’azienda) allo stato attuale mancano (ancora) le opere di rifinitura in via 2 Giugno e in via Roma. L’amministrazione comunale guidata da Giovanni Campatelli ha insomma fatto sapere che i lavori sono alle battute finali, pur non sbilanciandosi in merito alle tempistiche: l’ipotesi relativa all’applicazione delle penali previste dal contratto nei confronti della ditta appaltatrice per il ritardo accumulato è al momento stata scartata.

Ma per consentire intanto i lavori di "risanamento della sede stradale e di completa riasfaltatura", il Comune ha disposto per i prossimi giorni il divieto di transito in via Roma e in piazza Boccaccio, nel tratto tra via Ponte Vecchio e l’incrocio con via IV Novembre e via XX Settembre. Si tratta di un provvedimento che entrerà in vigore alle 7 di lunedì prossimo e rimarrà valido sino alle 18 del 13 settembre (salvo chiusura anticipata del lavoro o condizioni meteo avverse) vietando il transito a tutti i veicoli (fatta eccezione per mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine) nella zona interessata dall’operazione.

Nel periodo in questione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei mezzi su entrambi i lati di via Roma e negli stalli a parcheggio compresi nel tratto interessato. Sarà inoltre decretata la chiusura degli accessi in entrata e in uscita da via Ferrucci, Costa Vecchia, via del Castello, via Rogai e Vicolo Signorini. La segnaletica stradale temporanea sarà installata nelle prossime ore e verranno indicati all’utenza i percorsi alternativi da compiere per quei sei giorni.

A questo proposito è intervenuto ieri il consigliere di “Più Certaldo“, Pardo Cellini che in una nota ha scritto che: "E’ tempo di dare risposte chiare ai cittadini; come è possibile ad esempio non applicare le relative penali a questo cantiere? L’amministrazione dovrebbe forse fare un passo indietro e scusarsi con la cittadinanza. Una confusione organizzativa e amministrativa che come spesso accade ricade sulla cittadinanza, la quale si appresta a vivere una settimana di passione e di speranza che nulla di avverso possa nuovamente accadere. Occorre programmazione, saper coinvolgere la cittadinanza, metterci la faccia e non limitarsi a comunicazioni che solo una volta in essere (a fatto compiuto) vedranno la reazione della comunità di fronte a questi disagi".