Festival Beat verso il rush finale. Attesa per Capo Plaza e Naska

Dopo la prima settimana di successo e la serata di Luchè, il Festival Beat a Empoli prosegue la sua corsa verso il rush finale. Stasera una serata all’insegna del divertimento con il Crazy ’90s Party, un tuffo nella musica e nell’estetica degli anni novanta tra dj set, effetti visivi e coreografie a tema. L’ingresso al main stage, per questa serata, sarà completamente gratuito.

Sabato 6 settembre salirà sul palco del “Beat“ Capo Plaza (nella foto), autentico fenomeno urban, capace di mescolare sonorità internazionali ai suoi testi. A chiudere il festival, domenica 7 settembre, sarà Naska, tra i volti emergenti più seguiti del panorama italiano, amatissimo dalla Generazione Z, insieme ad Aisling Band e Droppunkk.

Oltre al Main Stage, il festival continuerà ad ospitare anche spazi musicali ad accesso gratuito: la Dj Arena e il T2 Stage, con una programmazione continua tra dj set e live animeranno il post concerto. Proseguiranno anche i talk di Gen Zone che hanno catturato il pubblico con temi di attualità e riflessioni nel tardo pomeriggio nella zona dell’area relax.

Le aree food, market e birrifici saranno aperte al pubblico fino al 7 settembre, sempre a partire dalle ore 18, con ingresso libero. I biglietti per le singole serate del palco principale sono disponibili sulle piattaforme TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.