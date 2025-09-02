Lo spettacolo continua con Luché e Capo Plaza

La musica del Beat Festival torna a vibrare, giovedì, con la seconda parte dei live. Protagonista della serata sarà Luchè – al secolo Luca Imprudente – accompagnato da Paky. "Il live – racconta il rapper partenopeo in vista della tappa empolese del tour – ti permette di completare, a 360 gradi, la visione che avevi del disco: non solo lo fai ascoltare, ma lo fai anche vedere. Senti l’energia del pubblico, condividi la tua musica in modo ancora più diretto e con una forza diversa". Sul palco, la parola d’ordine sarà autenticità. "La musica mi ha dato la possibilità di mostrare agli altri cosa significa essere autentici, con tutti i pro e i contro che questo comporta. Se oggi fossimo tutti un po’ più autentici, vivremmo in una società molto diversa". Il lungo week-end conclusivo del Beat, insomma, è alle porte. E sono ancora tanti gli appuntamenti con la festa dell’estate. Venerdì spazio al Crazy ’90s Party, serata a tema per rivivere l’atmosfera degli anni Novanta (l’ingresso al Main Stage sarà gratuito). Ultimi biglietti disponibili per lo show di sabato con Capo Plaza, tra i nomi di punta della scena urban nazionale. Previsto il sold out. Anche la chiusura è in grande stile, con tutta l’energia pop punk di Naska, uno degli artisti più seguiti dalla Gen Z, affiancato domenica sera da Aisling Band e Droppunkk. Il festival continuerà ad animarsi anche negli altri spazi ad accesso gratuito, la Dj Arena e il T2 Stage, con programmazione continua di dj set e live nel post concerto. Proseguiranno inoltre i talk di Gen Zone, e ogni sera, a partire dalle 18, resteranno aperte al pubblico le aree food, market e i birrifici artigianali. I biglietti per le serate del palco principale sono disponibili su TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.

Y.C.