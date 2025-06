Estate al parco fluviale. Al via "Note all’infinito"

Ennio Morricone, De Andrè, serate di tango, pizzica e flamenco e, naturalmente, un tributo al maestro Puccini. Sarà un programma ricco e variegato quello del nuovo “Festival Note all’infinito“, l’evento che animerà le serate estive tra giugno e settembre nel verde del parco fluviale. Un grande e bellissimo spazio, riqualificato grazie ai fondi del Pnrr, che ospiterà ben 16 appuntamenti da domenica 15 giugno al 6 settembre.

A presentare l’evento ieri erano presenti l’assessore Mia Pisano, i curatori del festival Giampaolo Saviozzi e Angelo Nencetti, Tobia Pellini e Vittorio Barsotti del Circolo Lucca Jazz, Virgilio Giulio Pistelli, Marina Rita Pinna, Niccolò Bartolini, Rossana Vannucchi della Associazione Cappella di Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca, Enrico Marchi e Giulio D’Agnello dell’associazione Alap.

“Il progetto prende vita per la prima volta quest’anno grazie all’impegno dello Sportello eventi e alla collaborazione con tante delle realtà associative e con gli operatori culturali che partecipano al bando Vivi Lucca - ha commentato l’assessore Pisano – Dopo l’inaugurazione del rinnovato Parco dell’Infinito, dotato di un palco polifunzionale, di illuminazione pubblica e di uno spazio pensato anche per eventi serali, era doveroso dare vita a una stagione di concerti che rappresentano così il completamento del progetto iniziale. Un luogo bellissimo che vogliamo far vivere, dove le persone possono godere della frescura del verde, incontrarsi e ascoltare buona musica“.

Si parte quindi domenica 15 giugno con l’omaggio a Ennio Morricone con l’orchestra da camera Fiorentina Ico. Il 22 giugno, invece, evento per grandi e piccini con l’omaggio a Walt Disney. Il programma prosegue il 27 giugno con “This is the time quartet“, con il circolo Lucca Jazz, e il 28 giugno con “Antidotum Tarantulae“, con musiche popolari del Mediterraneo. L’evento sarà introdotto dallo psichiatra Enrico Marchi. A luglio invece tributo ai Coldplay (6 luglio), l’evento “Paesaggi e culture“ promosso da Animando (11 luglio) e molto altro. Chiuderà la rassegna il concerto “Mainstream ClJazz Group con il Circolo Jazz Lucca.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21 e sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni www.turismo.lucca.it

Giulia Prete