I nostri lettori incoronano Sofia. È la prima con 10mila preferenze

Sofia Ammannati, 22 anni, anche lei residente nel paese natale del Genio del Rinascimento, si è portata a casa dalla finalissima regionale di Miss Toscana all’isola d’Elba la targa che la consacra come nuova Miss LaNazione.it.

Sofia, infatti, è risultata essere la candidata “Miss“ più votata del concorso a cui hanno partecipato i lettori dell’edizione on line del nostro giornale. Si è trattato di un autentico successo, perché sono stati oltre diecimila i voti che sono stati espressi dal pubblico in suo favore. Sofia ha ottenuto il 17,7 per cento dei voti e ha preceduto Chiara Festeggiante, 20 anni, di Poggibonsi (Siena) che si è classificata al secondo posto con il 15,6 per cento. La terza posizione se l’è aggiudicata Elisa Parlanti, 19 anni, di Bagno a Ripoli (Firenze) che si è fermata al 5,9 per cento dei voti. Quarto posto, inoltre, per Ludovica Pieraccioni, 19 anni di Regnano in Lunigiana (Massa) e quinto posto finale per Lucrezia Lunardi, anche lei residente a Vinci e da oggi alle semifinali nazionali nelle Marche.

Sofia Ammannati è raggiante per questo successo decretato dai lettori della nostra edizione on line. E’ una studentessa che ha già conseguito la laurea triennale in biotecnologie mediche e farmaceutiche all’Università di Firenze e ora sta proseguendo gli studi per ottenere la laurea magistrale sempre in queste materie.

La nuova Miss LaNazione.it ha due sorelle più piccole, che sono gemelle e hanno vent’anni e ha partecipato a Miss Toscana per mettersi in gioco e avere altre opportunità nel mondo della danza moderna che frequenta da tempo.

Sofia lavora in scena come ballerina e assistente del mago illusionista Gaetano Triggiano. "Speravo in questo successo – ha detto – dopo aver fatto tanti appelli a votarmi sia ai parenti che agli amici e alle amiche. E’ una grande soddisfazione e ringrazio davvero tutti quelli che mi hanno votato".