"Il nostro grazie ai cantieri Filippi Boats"

La passione per il mare, una visita speciale e la grande disponibilità di un’azienda leader nel settore. Tutto ciò racchiude la bella esperienza vissuta da una famiglia di Empoli (nella foto) all’interno dei cantieri Filippi Boats di Donoratico. "Sono tanti anni che andiamo al mare a Marina di Bibbona, ma non sapevamo che a pochi chilometri esistesse questa azienda che produce canoe altamente professionali e da competizione, esportate in tutto il mondo – raccontano –. Per lo spiccato interesse di Niccolò, nostro figlio speciale, verso le imbarcazioni e in particolar modo per le canoe, abbiamo chiesto di visitarla. Nostro figlio ha la sindrome di Pitt-Hopkins, una malattia genetica rara caratterizzata da disabilità, ma è tuttavia un ragazzo curioso e ama molto il mare, specialmente se può viverlo seduto su una canoa". La richiesta è stata accolta e il responsabile commerciale Raffaele Nesti ha accompagnato la famiglia all’interno del cantiere mostrando loro ogni fase di lavorazione. "Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla professionalità dello staff ma soprattutto dall’umanità che tutto il personale ha dimostrato nei nostri confronti – concludono –. Niccolò ha apprezzato molto questa visita e in particolar modo il cappellino bianco, indossato dagli atleti olimpionici, che gli è stato donato".