Le "Anime del mare" raccontate da Allegrucci. Fra un anno il monumento

"Anime di mare" è il titolo della pregevole opera che Jacopo Allegrucci ha concepito per onorare i lavoratori marittimi, presentata ieri mattina al Museo della Marineria. "Sono darsenotto, con familiari che hanno solcato i mari – ha detto l’artista - e ho accettato subito la proposta del comitato Gente di Mare di affidarmi il progetto e l’esecuzione dell’opera, pensando di elaborare il tema proposto in tre elementi principali. Il primo è la valigia che rappresenta il viaggio, piena di ricordi, di volti, voci, abitudini della famiglia, ma anche quelli che si raccoglieranno lungo la rotta e che riporteremo indietro. Poi i gabbiani che si levano in volo nelle partenze e nei ritorni, sono l’eco del mare che chiama e il segnale della terra che riappare. E per terzo anche la cima e la bitta, che legano come un cordone ombelicale che unisce il marittimo a casa sua, alla terra, agli affetti. La cima si scioglie alla partenza e si riannoda al ritorno – ha proseguito Jacopo – e questa scultura è un tributo a chi vive il mare, a chi lo affronta con coraggio, nostalgia e speranza. E’ un racconto silenzioso, che fa riflettere, fatto di bronzo, acciaio e anima".

Il comandante Claudio Tomei a nome del comitato Gente di Mare, nel ringraziare gli intervenuti, tra cui l’assessore regionale Stefano Baccelli, il vice sindaco Valter Alberici, gli assessori Sandra Mei e Federico Pierucci e il numeroso pubblico, ha ricordato la data del 25 giugno quale giornata mondiale del marittimo. "Questo momento – ha detto Tomei – ha voluto significare molto per tutti noi. Ci impegniamo come sempre a portare a compimento questa opera così significativa per Viareggio, per le nostre famiglie, per quanti ci hanno preceduto e per i futuri naviganti". Il monumento sarà collocato l’anno prossimo davanti al Museo della Marineria, rappresentando così una realtà d’opera molto importante e che fino ad oggi non era stata concretizzata a Viareggio.

