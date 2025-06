Arriva la cavalleria. Trenta agenti di rinforzo nell’estate viareggina: "Ma serve pure l’esercito"

Arrivano i rinforzi estivi. E la buona notizia è che, in Toscana, nessuna provincia riceverà più unità di supporto rispetto a Lucca: 39 assegnazioni totali, di cui ben 30 riservate a Viareggio e alla Versilia. Numeri importanti, che tuttavia vanno contestualizzati: sul nostro territorio, d’estate, la popolazione triplica.

In ogni caso, la Lega plaude alle scelte del Ministero dell’Interno che ha destinato risorse così importanti a Viareggio e alla Versilia. "Lucca è la provincia che riceverà più rinforzi dal piano di potenziamento per i servizi di vigilanza estiva in Toscana – spiegano il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, Massmiliano Baldini, e la segretaria comunale Maria Domenica Pacchini –; dal 30 giugno al 1° settembre, saranno 39 le unità aggiuntive: 15 agenti della polizia, 16 carabinieri e 8 finanzieri. Un risultato importante, che colloca la nostra provincia in 16ª posizione per incremento numerico estivo a livello italiano".

Come detto, quasi tre quarti delle forze aggiuntive saranno dispiegate a Viareggio. Ma secondo il Carroccio, si può fare ancora di più. Nello specifico, la proposta avanzata all’amministrazione è di istituire fin da subito il servizio H24 della polizia municipale e di richiedere il dispiegamento dell’esercito nei luoghi sensibili, primo fra tutti la stazione. "Viareggio, purtroppo, come noto a tutti, è in grande difficoltà per i continui episodi quotidiani di violenza, aggressione, furti e rapine, spaccate e spaccio – continuano Baldini e Pacchini – e farà giustamente la parte del leone con 30 assegnazioni. Si tratta di un risultato significativo, per il quale ringraziamo il nostro sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, insieme ai parlamentari di zona della Lega, la questura di Lucca e i comandi provinciali dei carabinieri e della GdF".

"Ovviamente anche l’amministrazione deve fare molto di più – spronano i rappresentanti della Lega – in primo luogo smettendola di minimizzare il problema per nascondere sotto il tappeto una situazione per la quale sono tutti molto arrabbiati e delusi, e poi decidendosi a istituire subito il servizio di polizia municipale H24 quotidiano e non solo nei fine settimana e limitatamente al periodo clou dell’estate. Aggiungiamo che, stante la situazione non più tollerabile, è urgente che il Comune faccia richiesta anche di un presidio dell’esercito in città, collocando questo strumento dissuasivo e rassicurante in punti nevralgici come la stazione ferroviaria o le zone più frequentate da extracomunitari violenti. La sicurezza – concludono Baldini e Pacchini – è diventato il primo e più grande problema di Viareggio e di Torre del Lago Puccini per tutti: cittadini, attività commerciali, attività di balneazione e ricezione turistica, strutture ospedaliere e naturalmente ospiti villeggianti".

