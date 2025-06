Musica sul lago di Puccini. Via a "Vissi d’arte Jazz" tra tradizione e novità

Un titolo che sembra essere stato suggerito dallo spirito di Puccini, cullato dalla brezza leggera e dalle note del compositore che, dalla casa dove ha dato vita ad alcune delle sue più grandi opere, è arrivato al nuovo Belvedere, e ai due musicisti che lì, per il secondo anno di vita, porteranno, “Vissi d’Arte Jazz“, la rassegna musicale che celebra la fusione tra la tradizione lirica e il linguaggio del jazz contemporaneo. Una manifestazione, che già dal nome, vuole rendere omaggio al Maestro, proprio attraverso un percorso musicale che valorizza il territorio e ne rafforza l’identità artistica, proporrà, da stasera fino a sabato, sotto la direzione artistica di Andrea Tofanelli e Riccardo Arrighini con la collaborazione della Fondazione Pucciniano e del Comune di Viareggio, un intreccio di musica e melodie.

"L’iniziativa è la dimostrazione di una tradizione legata al territorio di Torre del Lago - dichiara l’assessore alla cultura Sandra Mei - Che è sinonimo di arte e cultura, un palcoscenico sul mondo". Un palcoscenico che, dal mondo, trae ispirazione e musica, arricchendo il Festival di nuovi contenuti e proposte, in cui "il linguaggio del jazz - racconta Andrea Tofanelli - si rivela efficace,nel connubio con la musica di Giacomo Puccini, in virtù della struggente liricità, della ricchezza armonica e della profondità espressiva del Maestro: una musica, come quella jazzistica, che sembra naturalmente predisposta a nuove letture". Sarà un inedito viaggio di jazz teatrale, quello che aprirà stasera, alle 21.30, la rassegn sul Belvedere, a ingresso gratuit: Riccardo Arrighini e Lella Violi si esibiranno in “Accordi DiVersi“, un intreccio di musica e poesia dedicato alla poesia di Wislawa Szymborska, "un’operazione musicale in cui portiamo l’ironia e la leggerazza che faceva parte della poetessa - racconta Arrighini - In un Festival con cui siamo felici di dare un contributo al territorio, cui apparteniamo".

Un contributo che vedrà, domani, sul palco, “Vivo Sonhando“, un concerto di musical brasiliana del Novo Grupo Vocal, ensemble femminile diretto da Stefania Scarinzi, e la consegna del “Premio Marino Peruzzi“ alla cantante jazz Michela Lombardi. Per chiudere, sabato sera, con un doppio appuntamento: alle 20, “Melodie in riva al lago“, porterà sul palco i corpi musicali “Pardini“ di Torre del Lago e il “Puccini di Andro“, con la partecipazione di Tofanelli, mentre, alle 21.45, la Toscanini Academy Big Band, diretta da Beppe Di Benedetto, attraverserà la storia, in un viaggio musicale, da Glenn Miller al jazz funk.

Gaia Parrini