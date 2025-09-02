Nodo trasporto scolastico. Questionario sulle esigenze

L’amministrazione comunale di Montespertoli ha deciso di raccogliere attraverso un questionario online le necessità e le segnalazioni relative al trasporto pubblico locale in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, da sottoporre poi ad Autolinee Toscane. Tutte le richieste pervenute saranno discusse poi in una riunione congiunta con i Comuni dell’Empolese Valdelsa.

"In un sistema complesso come quello del nostro territorio con studenti che si dirigono verso i tre poli di istruzione superiore di Firenze, Empoli e Castelfiorentino – ha commentato l’assessore al trasporto pubblico Paolo Vignozzi - serve poter ottimizzare tutto il servizio ed è essenziale quindi avere dati aggiornati sulle necessità e sugli orari". Quello del tpl resta peraltro un tema centrale, non privo di difficoltà.

"Il Comune di Montespertoli finanzia già una serie di corse con 24mila l’anno per ridurre il taglio di km imposto dalla gara regionale. Eravamo per chiedere che durante l’estate non venissero tagliate alcune corse utili a turisti e pendolari – ha detto il sindaco Alessio Mugnaini – ci è però stato chiesto un ulteriore contributo di 20mila euro che non abbiamo modo di coprire in questo momento e ci siamo attivati per trovare economie o finanziamenti da altri enti".