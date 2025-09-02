"Un’esperienza straordinaria. In due mesi siamo tutte cresciute"

Vinci, il paese natale del Genio Leonardo, in questa estate 2025 è stato ribattezzato anche il paese delle Miss. Ben quattro su trenta delle finaliste regionali di Miss Toscana vivono, infatti, a Vinci e sono Eleonora De Carolis, Vittoria De Benetti, Lucrezia Lunardi e Sofia Ammannati. A queste va aggiunta Francesca Barontini, che invece risiede nel vicinissimo comune di Cerreto Guidi e anche lei approdata alla finalissima regionale che si è disputata all’isola d’Elba nel corso del week-end che si è appena concluso.

Nessuna di loro è riuscita ad aggiudicarsi la fascia di “Miss Toscana“, ma la lunghissima estate della bellezza si è chiusa per loro domenica sera nell’incantevole Capoliveri, perla elbana, in modo sostanzialmente positivo. Lucrezia Lunardi e Vittoria De Benetti erano già sicure di partecipare alle semifinali nazionali del concorso che incoronerà la prossima Miss Italia che scattano oggi a Numana, nelle Marche, perché avevano vinto titoli regionali satellite.

A loro si è aggiunta la cerretese Francesca Barontini, che ha acquisito la fascia di “Miss Cinema Toscana“ dopo che la ragazza che l’aveva vinta, Gaia Pardini ventitreenne di Pescia, è stata eletta “Miss Toscana“ nella finale di domenica sera. Quindi anche Francesca sarà alle semifinali di Miss Italia ed è stata festeggiatissima dalle compagne di avventura.

Sofia Ammannati, come diciamo in altra parte della pagina, si è aggiudicata il titolo di Miss LaNazione.it come più votata dai lettori dell’edizione on line del nostro giornale. Insomma, un esito positivo e le ragazze di Vinci e Cerreto hanno avuto solo il tempo di cambiare il contenuto della valigia dopo il rientro dall’Elba e già oggi saranno nelle Marche, al Centro vacanze De Angelis di Numana, che sarà teatro della scelta finale dei giudici che porterà alla composizione della squadra che andrà alla finalissima. La più felice e sorpresa è naturalmente Francesca Barontini.

"Non credevo certo di qualificarmi e devo ringraziare Gaia per il suo successo a Miss Toscana. Una grande soddisfazione per me perché insperata e devo dire che da questo momento tutto quello che verrà sarà ben accetto. Vado a vivere un’esperienza nelle Marche con altre duecento ragazze che servirà sicuramente a farmi crescere. Poi mi ritufferò nella mia vita frenetica tra lavoro e studio". Lucrezia Lunardi è arrivata tra le primissime ed è comunque piaciuta a giuria e pubblico. Ha ribadito che le sue grandi passioni sono quelle della moda e della pratica sportiva. "Sogno di lavorare in pianta stabile nel mondo della moda dopo le esperienze che sto facendo a Milano e a Firenze". Sia lei sia Vittoria De Benedetti evidenziano che il gruppo delle ragazze toscane a Miss Italia può andare lontano. "Questa esperienza di oltre due mesi in giro per la nostra regione – dicono - ci ha cresciute tutte. Siamo arrivate al casting e alle prime selezioni e non riuscivano a parlare davanti a un microfono e adesso affrontiamo con disinvoltura la passerella. I posti a disposizione saranno soltanto venti perché altrettanti pass vengono assegnati di diritto alle miss vincitrici del titolo regionale. Però noi ce la metteremo tutta per rientrare tra le quaranta".

Enrico Salvadori