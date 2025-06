Ginevra Marchetti brilla ai campionati assoluti di nuoto artistico

"Tutti questi risultati sono per me motivo di grande soddisfazione e di orgoglio. Dallo scorso settembre vivo a Savona, ho lasciato casa a 17 anni e sono andata a vivere da sola per seguire la mia passione sportiva. Non sempre è stato facile, anche se adesso mi trovo bene: per questo sono particolarmente felice dei traguardi che ho raggiunto sin qui". Parola di Ginevra Marchetti, che ha così commentato il poker di medaglie conquistate ai campionato assoluti di nuoto artistico, svoltisi nei giorni scorsi stadio del nuoto di Cuneo. La sincronetta diciottenne di Montemurlo, cresciuta nella Futura, è da anni fra le giovani più promettenti del panorama italiano, cominciando da quando nel 2019 si laureò campionessa italiana di categoria insieme alla compagna di squadra Greta Franzè. Grazie a lei e a Gabriele Minak, la Futura è diventata una delle primissime società d’Italia per quanto riguarda il nuoto artistico, lottando per i vertici nazionali. Ha lasciato il sodalizio pratese presieduto da Roberto Di Carlo solo pochi mesi fa per trasferirsi alla Rari Nantes Savona. E nemmeno in Liguria, il canovaccio è cambiato: ai campionati italiani, ha vinto l’oro nel duo misto insieme a Minak, oltre ad un argento nel "solo libero", un bronzo nel doppio femminile ed un bronzo di squadra. Anche grazie al suo contributo, la Rari Nantes si è confermata miglior società d’Italia, alla luce dei punteggi ottenuti dai singoli atleti. "Sono contenta anche del percorso che sto compiendo – ha aggiunto Marchetti – avevo deciso di lasciare Prato per provare a crescere ulteriormente: ci sono stati momenti difficili, ma ne è valsa la pena. Continuerò su questa strada, spero di migliorare sempre più". E un occhio va già al prossimo impegno: Ginevra è da tempo una delle colonne della Nazionale giovanile e sarà chiamata a dare il massimo anche ai campionati europei giovanili che si terranno in Grecia a fine mese. "Mi sto allenando per gli europei giovanili, sempre a Savona – ha confermato la diretta interessata – mi cimenterò in quattro specialità. Sarà una competizione impegnativa, punto a far bene".

Giovanni Fiorentino