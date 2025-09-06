Nuove aule per il Marconi: "Lavori ancora da affidare"

L’anno scolastico del Marconi inizia senza i nuovi spazi di cui la scuola ha necessità. E questo si sapeva. Ma quanto il liceo di via Trento potrà "allargarsi"? La questione è in mano alla Provincia. Ma il Comune di San Miniato ha partecipato a tutto il percorso per garantire alla scuola quelle aule in più per poter far fronte al meglio alla crescita dell’istituto. Il sindaco Simone Giglioli resta ottimista: "Sono fiducioso che in tutto il corso dell’anno scolastico questa realizzazione potrà avvenire – spiega il primo cittadino –. Il progetto, necessario alla partenza delle opere, è praticamente concluso. Restano ancora da affidare i lavori, è necessario fare la gara". Si rischia di andare al prossimo anno?

"Voglio escluderlo – aggiunge Giglioli –. Una volta affidati i lavori i tempi dovrebbero essere contenuti: ritengo che si possano realizzare nell’arco di tre mesi. C’è da mettere mano soprattutto agli infissi e all’impiantistica". I lavori, come noto, interesseranno l’immobile che ha ospitato anni fa anche l’ex Consorzio di Bonifica Valdera e che si trova attiguo all’attuale sede del liceo. Un immobile che la Provincia di Pisa – dopo un percorso tutt’altro che semplice – è riuscita a prendere in affitto dalla proprietà che è una società quotata in borsa. L’attuale Marconi deve ospitare quest’anno oltre 800 studenti.

C.B.