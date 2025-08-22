Incidenti, incontro fra Comune e Anas per parlare di prevenzione

La sicurezza sulle strade statali che attraversano il territorio comunale, in particolare la Ss 439, è al centro di un’importante iniziativa del Comune di Pomarance. Il sindaco Graziano Pacini ha effettuato un sopralluogo tecnico con Anas, con l’obiettivo di esaminare sul campo i problemi e individuare soluzioni immediate e a lungo termine. L’incontro è stato motivato dall’urgenza di intervenire dopo il ripetersi di numerosi incidenti, l’ultimo dei quali si è verificato proprio nella mattinata del sopralluogo. A preoccupare l’amministrazione comunale è soprattutto il fenomeno del ""bullismo stradale, con gruppi di motociclisti che utilizzano alcuni tratti della strada come piste private, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini e l’immagine del territorio". L’obiettivo è mettere in campo un sistema più coordinato ed efficace tra gli organi di polizia e di vigilanza per prevenire questi fenomeni.

Nel corso del sopralluogo, sono stati discussi sia i grandi interventi di ammodernamento necessari sull’intero tracciato della Ss 439 e della Ss 68, sia azioni più immediate già in programma o da avviare a breve. A Pomarance, Il Comune chiederà ad Anas di ricostruire un adeguato percorso pedonale, con marciapiedi su entrambi i lati a partire da viale della Costituzione. Anas analizzerà inoltre la rotonda dell’ex mattatoio per aumentarne la sicurezza. A Montecerboli, saranno ripristinate le luci e rafforzata la segnaletica verticale e orizzontale, con l’indicazione a terra dei limiti di velocità e degli attraversamenti pedonali.

Sul territorio comunale, saranno invece verificati e adeguati i guardrail per aumentarne l’efficacia e la sicurezza. Inoltre, verranno avviati a breve i lavori per l’eliminazione del semaforo in zona Gabbri. È stato confermato il rifacimento e l’allargamento del ponte de "La Perla," con inizio dei lavori previsto entro settembre. Il sindaco ha inoltre avanzato la richiesta ad Anas di valutare la realizzazione di aree laterali per agevolare i sorpassi dei veicoli più lenti.