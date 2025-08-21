Il duello del campo sportivo: "Lo abbiamo trovato occupato". Il Comune finisce sotto attacco

Vanno al campo sportivo. Ma lo trovano occupato. Scoppia la polemica. L’Asd Santa Maria a Monte non ci sta. "Siamo arrivati al campo sportivo Gabriele di Lupo per l’inizio della preparazione precampionato – scrive la società –. La ripresa degli allenamenti era stata programmata circa due mesi fa e comunicata agli organi competenti per la gestione dell’impianto sportivo (il Comune)". Qui c’è stata la sorpresa. "Appena arrivati al campo è stato preso atto che gli spazi per l’attività sportiva erano occupati da un’altra società sportiva provenienti da fuori provincia, e la nostra squadra rilegata esclusivamente nella aree esterne ai campi da gioco, non adeguate a svolgere un attività agonistica". Ma cos’è successo?.La comunicazione – dice la società – era arrivata con una pec il giorno prima alle 13,11: "ci veniva comunicata una rettifica alle condizioni pattuite a tempo debito". "La nostra società ritiene che sia inqualificabile e indecoroso il fatto che l’amministrazione comunale dia la precedenza ad altre squadre (provenienti non solo da un altro comune ma addirittura da un altra provincia) – si legge in una nota – rispetto alla società sportiva del territorio che, da oltre 100 anni, si impegna costantemente, in mezzo a mille difficoltà, nel portare avanti l’attività sportiva e sociale nel Comune".

Lo sfogo: "Questo ennesimo sgarbo rappresenta la noncuranza dell’amministrazione a promuovere attività sportiva locale che cerca di portare lustro al nome del comune in giro per tutta la provincia e non solo, poiché essendo affiliati Milan Academy il nome del Santa Maria a Monte è presente anche a livello nazionale".

"Ci teniamo a sottolineare infine che l’Asd santa Maria a Monte non ce l’ha con la società che in questi giorni si sta allenando nell’impianto, ma bensì con chi ha permesso – conclude la nota – che ciò accadesse, venendo meno agli impegni presi in precedenza e comunicando il tutto con un solo giorno di preavviso". L’attacco è all’amministrazione comunale.