I Comuni tornano ad assumere, bandi a Volterra e Pomarance. Come candidarsi

Volterra-Pomarance, 21 giugno 2025 – I Comuni di Volterra e Pomarance hanno indetto due concorsi pubblici distinti per assumere, a tempo pieno e indeterminato, un collaboratore tecnico manutentivo ciascuno, rientrante nell’area degli operatori esperti secondo il nuovo Ccnl funzioni locali. Entrambi i bandi, che sono scaricabili sui siti web dei due Comuni, mirano a coprire un ruolo per il decoro e la funzionalità dei centri abitati e delle aree circostanti, con mansioni che spaziano dalla manutenzione del verde pubblico alle piccole riparazioni edili, dalla cura delle strade alla gestione degli impianti.

I futuri collaboratori saranno chiamati a svolgere un’ampia gamma di attività pratiche, essenziali per la quotidianità dei cittadini e la cura del territorio. Le mansioni richieste dai due Comuni sono molto simili e comprendono interventi fondamentali come i lavori ordinari di giardinaggio, con l’uso di decespugliatori e tosaerba, il taglio di piante e arbusti di piccole dimensioni, e la cura di parchi, piccoli giochi, panchine, cestini e recinzioni. Si occuperanno inoltre di piccole manutenzioni su murature, arredi, serramenti e impianti comunali, incluse piccole riparazioni idrauliche ed elettriche di base, come la sostituzione di materiale di consumo. Il ruolo prevede anche la cura delle strade e delle infrastrutture, con la sistemazione di paletti e transenne, il posizionamento di segnaletica temporanea, la manutenzione ordinaria di pozzetti e caditoie, e la rimozione di neve e ghiaccio. Altro aspetto sarà la gestione di mezzi e attrezzature, che include la conduzione di automezzi per il trasporto di materiali e la cura dell’ordinaria manutenzione delle attrezzature.

Infine, i collaboratori forniranno supporto ad eventi e si occuperanno di pulizia, con l’installazione e la movimentazione di strutture per spettacoli come gazebo, palchi e sedie, e piccoli interventi di pulizia di strade, piazze e aree pubbliche. Sarà richiesta, inoltre, la capacità di valutare problematiche tecnico/edilizie e di sicurezza stradale. Per il Comune di Volterra, le domande devono essere presentate entro le 23.59 del 9 luglio. Per il Comune di Pomarance, entro le 23:59 del 18 luglio.

I.P.