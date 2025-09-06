Musica, artisti di strada e... luna. Ecco "Bacco Palaia e Venere"

"Bacco Palaia e Venere" torna questa domenica. Dalle 18,30 nel centro storico di Palaia ci saranno musica, artisti di strada, laboratori e spettacoli per i più piccoli e poi buon cibo, birra, vino e mercatino dell’artigianato. Da sempre Bacco Palaia e Venere rappresenta il connubio tra la storia del piccolo borgo medievale e la modernità dello street food, tra le abilità degli artisti di strada che portano avanti una delle arti più antiche e la freschezza del dj set e della musica contemporanea. Insomma una festa per tutti e per tutti i gusti.

Niente di meglio di una passeggiata per il borgo gustando le specialità delle numerose attività commerciali paesane, bevendo birra artigianale o assaggiando vini dei produttori locali, ammirando i numerosi spettacoli musicali e di intrattenimento che si alterneranno fino a tarda sera.

"Questo evento si inserisce nella ricchissima stagione dell’estate palaiese, dimostrando ancora una volta come il comune di Palaia viva di innumerevoli iniziative socio-culturali che danno spazio però anche alla leggerezza e al sano divertimento. – dice la sindaca Marica Guerrini – "Bacco Palaia e Venere" è questo, una manifestazione che mostra le mille anime del borgo in un clima festoso e conviviale per grandi e piccini". Molte le esibizioni artistiche della serata: lo spettacolo del fuoco, le acrobazie aeree, la musica dal vivo accompagnerà i visitatori ad ogni passo con il ritmo travolgente del dj set.

Per quella sera il cuore antico di Palaia, la vecchia via del castello, si trasforma in un regno incantato tutto dedicato ai bambini con le marionette, le magie e le acrobazie. L’evento organizzato in collaborazione tra Comune e Centro Commerciale Naturale quest’anno, in occasione del fenomeno celeste più atteso del 2025, avrà come tema della serata "Amore al Chiar di Luna" e mentre la festa anima le strade, nel giardino comunale lo sguardo si alza verso il cielo: la Luna sarà la grande protagonista, potrà essere osservata sia su un grande schermo che attraverso i telescopi, per un viaggio tra terra e stelle.

Carlo Baroni