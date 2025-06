L’estate a Piancastagnaio nel segno della cultura e della tradizione

La giunta comunale di Piancastagnaio ha approvato l’ atto di indirizzo del prossimo programma culturale estivo "Estate 2025 a Piancastagnaio", dal titolo "Cultura, tradizione e comunità in scena". Presentazione che ha visto l’ assessore alla cultura Pierluigi Piccini e il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi soddisfatti per la realizzazione di un programma condiviso che nella sua sintesi guarda alla cultura come motore di coesione sociale, attrazione turistica e rigenerazione urbana.

L’ inizio è previsto il 26 giugno con l’ inaugurazione del Cammino di Santa Caterina e merenda nell’ oliveta. Un evento che unisce spiritualità, paesaggio e gusto con esposizione di prodotti oleari di produzione locale. Il 27 giugno mostra "Manifesti Pianesi anni settanta" ovvero un racconto visivo della memoria collettiva e della cultura grafica del novecento.

Il 13 luglio inaugurazione dello spazio "Dante Cappelletti" e concerto della YouTube Band. Il 24 luglio apertura della stagione teatrale dedicata a Dante Cappelletti. Roberto Latini in scena nella Chiesa delle Tre Case. La compagnia Girovago e Rondella propone il suo spettacolo a Saragiolo per grandi e piccoli. Il 5 agosto al parco tematico Pink Floyd Symphony al Parco Equestre, un evento musicale che fonde rock e orchestra in un contesto spettacolare. Il 7 agosto serata poesia nella frazione del Quaranta con Lorenzo Marangoni. Il 9 agosto Camilla dell’ Agnolo tra natura e memoria, performance presso il Bagno degli Ebrei. Il 26 agosto concerto alle Fonti di Voltaia con Stefano Battaglia e gli allievi del corso “Tabula Rasa” dell’ accademia Chigiana.

Sempre alle fonti di Voltaia il 28 agosto Glenn Ferris in concerto. Il festival jazz proseguirà nei giorni 29 agosto con il gruppo Magali’ Sare e Manel Fortia’, il 30 agosto Alessandro Marabissi e Andrea Zacchini. La conclusione con il gruppo Ceccarelli, Spinetti, e Renzetti che chiuderanno la manifestazione del festival jazz con un concerto d’autore presso le fonti di Voltaia.

Giuseppe Serafini