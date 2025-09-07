La nuova sosta in centro. Arriva un parcheggio con 68 posti auto in più: "Spinta alla sicurezza"

Una nuova area di sosta. Lo annuncia il Comune precisando che domani avranno inizio i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Caduti di Nassiriya, adiacente al distretto sanitario e nelle immediate vicinanze del cimitero comunale. Un’operazione consistente anche sotto il profilo economico. L’intervento, dal valore complessivo di circa 258mila euro, prevede la realizzazione di 68 posti auto, inclusi stalli riservati a persone con disabilità.

Il parcheggio – viene spiegato dall’amministrazione comunale – avrà accesso dalla strada pubblica di via Caduti di Nassiriya, in prossimità del distretto sanitario, mentre l’uscita sarà collocata sul lato opposto, sempre sulla viabilità principale, creando così un percorso ad anello centrale. La viabilità interna sarà regolata da una strada a senso unico, pensata per garantire fluidità e sicurezza negli spostamenti.

L’obiettivo dell’opera è duplice: "da un lato incrementare il numero complessivo dei posti auto – sottolinea la giunta guidata dal sindaco Gasperini – dall’altro intervenire in maniera sostanziale sulle aree verdi e sui percorsi pedonali, valorizzandoli e rendendoli più sicuri". Questa realizzazione – si apprende sempre dal Comune di Ponsacco – è tassello di un puzzle più ampio di interventi che la giunta intende portare avanti. "Si tratta di un intervento che si inserisce in un più ampio programma dell’assessorato ai lavori pubblici – è l’analisi dell’amministrazione comunale – finalizzato a riorganizzare le zone di sosta del centro storico, ridurre le soste irregolari e migliorare l’accessibilità complessiva".

Un tema, quindi, che tocca anche il piano della sicurezza in generale: migliore viabilità, strade più sicure, significa dotare il territorio anche di servizi più accessibili. Da qui uno sguardo al prossimo futuro. "In questo percorso è già prevista anche la realizzazione di un nuovo parcheggio nella zona delle Poste", anticipa l’esecutivo che guida la città del Mobile. Il nuovo spazio di via Caduti di Nassiriya rappresenta dunque un ulteriore passo "nella strategia di riorganizzazione della mobilità cittadina, volta a rispondere alle esigenze della cittadinanza e migliorare la qualità degli spazi urbani". Quindi si prospettano periodi di lavori in corso.