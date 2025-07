Nuovo piano dei parcheggi. Entro luglio al via la prima fase

Gli habitué di Montepulciano, in particolare i residenti e coloro che frequentano la cittadina per lavoro, già da qualche settimana hanno notato significative modifiche al sistema dei parcheggi che migliorano la manovrabilità nei pressi dei posti a pagamento e rendono più sicuri ed agevoli i percorsi per raggiungerli. Ora il Comune fa sapere che il piano presentato a maggio è stato approvato e che dunque, entro la fine di luglio, saranno adottate alcune prime, significative misure. L’innovazione che appare con maggiore evidenza è la creazione di ben 180 posti gratuiti, con strisce gialle, riservati ai residenti (frazioni incluse) e ai lavoratori del centro storico, collocati nelle immediate vicinanze della ZTL; e già a partire dal 10 luglio, i dipendenti con contratto di almeno tre mesi, potranno presentare la richiesta online del permesso. Sono previste anche soluzioni che, snellendo il percorso autorizzativo, consentiranno ai titolari del nuovo diritto di usufruirne immediatamente. La rinnovata organizzazione raggiunge un altro obiettivo: allontanare le auto dei turisti dalle mura. I visitatori saranno convogliati verso Piazzale Nenni dove, si preannuncia, nel 2026 sarà installato un più evoluto sistema automatizzato di controllo con sbarre. "E’ un passo concreto verso una strategia più ampia che punta all’equilibrio tra le esigenze di chi vive e di chi visita Montepulciano, per un turismo sempre più sostenibile" commenta il sindaco Michele Angiolini; nella stessa nota si annuncia anche l’aggiudicazione dell’incarico per la redazione di un nuovo Piano della mobilità. "Lavoreremo d’intesa con i consulenti" afferma il vicesindaco Luciano Garosi "ma non potevamo attendere altro tempo per dare queste risposte".

D.M.