Liberazione, i cittadini la celebrano da soli

CASTELFRANCO (Pisa)Di fronte alla decisione "senza precedenti del sindaco di Fratelli d’Italia, Fabio Mini, di annullare ogni commemorazione istituzionale per l’81esimo anniversario della Liberazione, cittadini e associazioni si sono dati spontaneamente appuntamento (foto) ieri in piazza Remo Bertoncini per onorare i valori dell’antifascismo e ricordare i nostri martiri". Così il gruppo consiliare di centrosinistra Castelfranco Unita.

"È la prima volta in 81 anni che il Comune sceglie di voltare le spalle a una data fondante della nostra storia. Un silenzio istituzionale gravissimo, a cui la comunità ha risposto con una partecipazione sentita e composta - si afferma ancora -. La piazza ha dimostrato che la memoria non si cancella d’ufficio e non può essere merce di scambio politico. Abbiamo onorato il sacrificio dei nostri concittadini Remo Bertoncini, Giuseppe Posarelli e Romeo Biagi, uccisi dalla violenza nazista nel 1944. Le vie e piazze a loro intitolate ci ricordano ogni giorno il prezzo della libertà. L’assenza dell’amministrazione comunale è un’offesa alla nostra storia".

Il sindaco Mini: "Abbiamo scelto di partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali, eravamo presenti per ricordare l’eccidio del Padule di Fucecchio, così sarà per il 25 Aprile e avanti – spiega –. La giunta non può essere presente a decine e decine di commemorazioni, se vuol davvero lavorare per cambiare Castelfranco. Non vogliamo fare come l’assessora regionale Nardini impegnata solo ad inondare i social di post su Gaza, Lgbtq+ e antifascimo. Quando in Italia il fascimo non c’è". Raduno spontaneo? "Hanno mandato inviti a pioggia, erano i soliti 70", chiosa Mini.