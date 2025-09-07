Corpo a corpo con sfumature

Corpo a corpo con sfumature
7 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
Ponte sulla nuova Francesca. Analisi sulla forza di portata

Per approfondire:

Un altro ponte sotto la lente. La Provincia ha avviato nei giorni scorsi un intervento di indagine tecnica sul ponte lungo la Strada Provinciale 66 "Nuova Francesca", nei territori di Montopoli e Santa Maria a Monte. Il ponte, esattamente, si trova al km 0-270 e, per le particolarità della sua struttura costruttiva, "necessita – si legge in una nota – di indagini speciali per poterne valutare la capacità portante effettiva". Le indagini in questione sono affidate al Consorzio di ricerca per la valutazione e il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture che promuove e coordina la partecipazione delle Università e degli enti di ricerca consorziati alle attività scientifiche nei settori dell’ingegneria civile e dell’architettura, con particolare riferimento alla valutazione di ponti e viadotti.

"Questi lavori – fanno sapere dalla Provincia di Pisa – testimoniano l’impegno costante dell’ente nel monitoraggio e nella manutenzione delle opere infrastrutturali. Investire in sicurezza significa prevenire criticità e garantire ai cittadini strade più affidabili e sicure, e tali indagini sono finalizzate a tutto questo". L’attività, programmata dal primo al 26 settembre, dunque, "mira a verificare le condizioni strutturali del ponte e a raccogliere dati indispensabili per garantirne la piena sicurezza e funzionalità". Per consentire le indagini è stato istituito il senso unico alternato.

