Ponte sulla nuova Francesca. Analisi sulla forza di portata

Un altro ponte sotto la lente. La Provincia ha avviato nei giorni scorsi un intervento di indagine tecnica sul ponte lungo la Strada Provinciale 66 "Nuova Francesca", nei territori di Montopoli e Santa Maria a Monte. Il ponte, esattamente, si trova al km 0-270 e, per le particolarità della sua struttura costruttiva, "necessita – si legge in una nota – di indagini speciali per poterne valutare la capacità portante effettiva". Le indagini in questione sono affidate al Consorzio di ricerca per la valutazione e il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture che promuove e coordina la partecipazione delle Università e degli enti di ricerca consorziati alle attività scientifiche nei settori dell’ingegneria civile e dell’architettura, con particolare riferimento alla valutazione di ponti e viadotti.

"Questi lavori – fanno sapere dalla Provincia di Pisa – testimoniano l’impegno costante dell’ente nel monitoraggio e nella manutenzione delle opere infrastrutturali. Investire in sicurezza significa prevenire criticità e garantire ai cittadini strade più affidabili e sicure, e tali indagini sono finalizzate a tutto questo". L’attività, programmata dal primo al 26 settembre, dunque, "mira a verificare le condizioni strutturali del ponte e a raccogliere dati indispensabili per garantirne la piena sicurezza e funzionalità". Per consentire le indagini è stato istituito il senso unico alternato.