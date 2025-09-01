Finalmente la buona notizia, riaperto il ponte della Botte

CALCINAIA-VICOPISANOAlle 14,30 di ieri è stato riaperto il ponte della Botte tra Fornacette e San Giovanni alla Vena, nei comuni di Calcinaia e Vicopisano. Apertura in entrambi i sensi di marcia, visto che l’infrastruttura era percorribile a senso unico in concomitanza del cantiere per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza eseguiti dalla Provincia di Pisa. A darne notizia è l’amministrazione provinciale di Pisa con il presidente Massimiliano Angori che nel primo pomeriggio di ieri, quando il ponte è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia, era presente sull’infrastruttura insieme all’ingegner Alessio Orazzini della struttura tecnica provinciale.

"Riaperto domenica 31 agosto alle 14.30, a doppio senso di marcia, il ponte della Botte sull’Arno – si legge nel comunicato della Provincia e come anticipato da La Nazione nell’edizione di giovedì 28 agosto – Come previsto dall’ordinanza vigente, nel nel periodo tra il primo settembre e il 31 ottobre 2025, saranno eseguiti lavori marginali al ponte che potranno richiedere l’istituzione puntuale di limitazioni di circolazione con sensi unici alternati, a ponte sempre aperto, brevi e comunque limitati alla parte di infrastruttura su cui saranno eseguite le operazioni di rifinitura, regolati da impianto semaforico o da movieri".

"Al termine di ogni giornata lavorativa, e comunque in ogni occasione utile e fatta eccezione per situazioni che non lo consentono, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione – si legge ancora nella comunicazione dell’ente guidato dal presidente Masismiliano Angori – L’ordinanza completa é disponibile all’Albo online sul sito www.provincia.pisa.it Queste limitazioni temporanee saranno comunicate per tempo e come di consueto opportunamente concordate con le amministrazioni comunali interessate".