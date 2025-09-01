Venezia, la Mostra e Gaza

1 set 2025
GABRIELE NUTI
Finalmente la buona notizia, riaperto il ponte della Botte

CALCINAIA-VICOPISANO Alle 14,30 di ieri è stato riaperto il ponte della Botte tra Fornacette e San Giovanni alla Vena, nei comuni...

Il presidente Massimiliano Angori con l’ingegner Alessio Orazzini ieri alla riapertura del ponte della Botte

Il presidente Massimiliano Angori con l’ingegner Alessio Orazzini ieri alla riapertura del ponte della Botte

CALCINAIA-VICOPISANOAlle 14,30 di ieri è stato riaperto il ponte della Botte tra Fornacette e San Giovanni alla Vena, nei comuni di Calcinaia e Vicopisano. Apertura in entrambi i sensi di marcia, visto che l’infrastruttura era percorribile a senso unico in concomitanza del cantiere per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza eseguiti dalla Provincia di Pisa. A darne notizia è l’amministrazione provinciale di Pisa con il presidente Massimiliano Angori che nel primo pomeriggio di ieri, quando il ponte è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia, era presente sull’infrastruttura insieme all’ingegner Alessio Orazzini della struttura tecnica provinciale.

"Riaperto domenica 31 agosto alle 14.30, a doppio senso di marcia, il ponte della Botte sull’Arno – si legge nel comunicato della Provincia e come anticipato da La Nazione nell’edizione di giovedì 28 agosto – Come previsto dall’ordinanza vigente, nel nel periodo tra il primo settembre e il 31 ottobre 2025, saranno eseguiti lavori marginali al ponte che potranno richiedere l’istituzione puntuale di limitazioni di circolazione con sensi unici alternati, a ponte sempre aperto, brevi e comunque limitati alla parte di infrastruttura su cui saranno eseguite le operazioni di rifinitura, regolati da impianto semaforico o da movieri".

"Al termine di ogni giornata lavorativa, e comunque in ogni occasione utile e fatta eccezione per situazioni che non lo consentono, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione – si legge ancora nella comunicazione dell’ente guidato dal presidente Masismiliano Angori – L’ordinanza completa é disponibile all’Albo online sul sito www.provincia.pisa.it Queste limitazioni temporanee saranno comunicate per tempo e come di consueto opportunamente concordate con le amministrazioni comunali interessate".

