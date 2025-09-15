Spari contro due giovani e gestore di night pestato a sangue, cinque arresti

Pisa, 15 settembre 2025 – Colpi di pistola e minacce contro a due giovani macedoni nella notte dell'11 ottobre 2024 a Ponsacco; il violento pestaggio del gestore di un night club a Crespina Lorenzana il 26 dicembre 2024. Sono i due episodi più eclatanti al centro dell’indagine condotta dai carabinieri tra ottobre 2024 e gennaio 2025 che hanno portato questa mattina all’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare (una in carcere e quattro ai domiciliari) eseguite in provincia di Pisa e nel carcere di Verona dai carabinieri di Pontedera con il supporto operativo del 4° N.E.C. e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore.

Le ordinanze sono state firmate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa su richiesta della Procura; l’indagine, per minacce e lesioni personali aggravate, detenzione illegale e porto abusivo di armi, ricettazione e esplosione di colpi d'arma da fuoco, vede al centro cinque persone di etnia Rom, una in carcere e quattro agli arresti domiciliari (una delle quali già detenuta per altra causa). C’è poi un altro soggetto che è ricercato, dichiarato latitante già dal novembre 2024.