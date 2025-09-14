Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Pontedera
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fiorentina NapoliElezioni ToscanaMeteo ToscanaFunghiIncidente ArezzoTentata violenza sessuale
Acquista il giornale
Cronaca"Una politica forte per le nostre aziende"
14 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. "Una politica forte per le nostre aziende"

"Una politica forte per le nostre aziende"

Il partito pentastellato accende l’attenzione sulle difficiltà dell’industria sul territorio. E parla anche dell’azienda leader, la Piaggio. "Una realtà storica...

Dopo l’arrivo dei cugini Colaninno a Pontedera per parlare con i sindacati si è aperto un dibattito sul futuro e le prospettive del settore

Dopo l’arrivo dei cugini Colaninno a Pontedera per parlare con i sindacati si è aperto un dibattito sul futuro e le prospettive del settore

Per approfondire:

Il partito pentastellato accende l’attenzione sulle difficiltà dell’industria sul territorio. E parla anche dell’azienda leader, la Piaggio. "Una realtà storica come Piaggio deve essere tutelata per salvaguardare l’occupazione - dice Irene Galletti, coordinatrice regionale M5s e candidata nella circoscrizione di Pisa alle prossime elezioni regionali – . Per questo proponiamo un patto per l’industria che coinvolga istituzioni, sindacati e imprese nella definizione di un piano strategico mirato a investimenti, sostenibilità e tutela dei lavoratori. Vogliamo istituire un fondo regionale per sostenere le filiere produttive e favorire la riqualificazione dei lavoratori, agire sui costi energetici e rafforzare la formazione professionale, perché sono elementi decisivi per garantire competitività e sviluppo".

Una presa di posizione che arriva commentando l’esito dell’incontro tra i vertici di Piaggio e la Fiom Cgil, dove, spiega "l’azienda ha delineato una situazione difficile, segnata dalla contrazione del mercato e dalle pressioni internazionali, con un futuro ancora incerto". Per Galletti, "il quadro emerso certifica il fallimento del governo Meloni – dice –. Dal 2023 Piaggio è costretta a fare i conti con una contrazione del mercato e con una concorrenza asiatica favorita dalle politiche europee sull’elettrificazione. A tutto questo si aggiungono i costi energetici insostenibili: in Italia l’elettricità è passata da 134 euro/Mwh nel 2020 ai 166 del 2025, mentre il gas è raddoppiato da 0,31 a 0,66 euro al metro cubo. Non possiamo accettare che le nostre imprese affrontino da sole queste sfide, senza un piano industriale nazionale degno di questo nome".

Da qui l’annuncio di iniziative concrete nel prossimo Consiglio regionale. "Il nostro obiettivo - conclude - è restituire alla Toscana una politica industriale forte, capace di garantire innovazione e lavoro stabile".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni RegionaliPiaggio