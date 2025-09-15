Il premio a Lambertucci. Il pittore dei cavalli: "Coltivate le passioni"

Nel giorno della Santa Croce il pittore santacrocese Giuseppe Lambertucci ha ricevuto dalle mani del sindaco Roberto Giannoni il "Premio Santa Croce". "Se avete una passione non rinunciate e seguite la vostra strada con indomita grazia come i miei cavalli", il messaggio che Lambertucci lancia a tutti, ma soprattutto ai giovani. Presenti in aula consiliare i familiari di Lambertucci, i figli Giovanni e Alessandro (nella foto con il padre e il sindaco Giannoni), esponenti della maggioranza e dell’opposizione e molti santacrocesi, l’amico pittore Romano Masoni, il critico d’arte Nicola Micieli e l’editore Andrea Mancini. Giuseppe Lambertucci si è distinto nella vita sia come persona che come artista. Molti gli aneddoti raccontati da Lambertucci, come l’incontro con una giovane Gianna Nannini che, saputo fosse di Santa Croce, gli affidò un messaggio per il concittadino cantante Don Bachy. Lambertucci ha ringraziato i santacrocesi suoi primi mecenati, collezionisti ed estimatori. "Se dovessi individuare una tematica ricorrente nelle mie opere direi proprio il legame con il territorio", ancora le parole del pittore. "Quest’anno il premio è andato a Giuseppe Lambertucci, un uomo che non ha preso scorciatoie nella sua vita, che ha sentito il fuoco dell’arte dentro di sé", le parole del sindaco Roberto Giannoni.