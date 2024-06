Sindaci eletti in Toscana: chi sono, il riepilogo provincia per provincia

Firenze, 11 giugno 2024 – Un esercito di sindaci eletti in Toscana. Tra vecchie conoscenze e volti nuovi, ribaltoni e conferme. Tante le storie che arrivano dai quattro angoli della Toscana, dai paesi più piccoli così come dai comuni più grandi.

Firenze va al ballottaggio

Tra le novità, Follonica passa per la prima volta dal dopoguerra al centrodestra con Matteo Buoncristiani. Mentre a Peccioli Renzo Macelloni conquista il Comune per la terza volta di fila, avvalendosi appunto della nuova norma che introduce il terzo mandato.

Elezioni comunali 2024, i risultati in Toscana (dati elaborati da Anci, Flourish map)

Nei capoluoghi, Firenze va al ballottaggio, mentre Prato e Livorno rimangono al centrosinistra con Ilaria Bugetti e Luca Salvetti. Ma ecco un riepilogo provincia per provincia. Clicca sulla provincia corrispondente per vedere tutti i comuni.

In provincia di Arezzo si assiste ad alcuni ribaltoni. Il centrodestra si prende Castelfranco Piandiscò avendo sostenuto Michele Rossi contro l’altro sfidante Massimo Mandò. A Loro Ciuffenna Andrea Rossi supera il sindaco uscente Moeno Botti e Franco Galletti. A Poppi cade il sindaco Toni, a caccia del terzo mandato, in virtù del successo di Federico Lorenzoni. Altro ribaltone a Pratovecchio Stia: Niccolò Caleri cercava il tris ed invece Luca Santini ha avuto la meglio.

Elezioni comunali 2024, l'affluenza in Toscana (dati elaborati da Anci, Flourish map)

Detto del capoluogo toscano che andrà al ballottaggio con Eike Schmidt del centrodestra e Sara Funaro del centrosinistra a contendersi la poltrona, in provincia di Firenze erano tante le amministrazioni che andavano al voto, in totale 35. Bagno a Ripoli resta al centrosinistra con Francesco Pignotti che vince al primo turno. Anche Scandicci resta al centrosinistra con l’elezione di Claudia Sereni. Nel Mugello Borgo San Lorenzo va al ballottaggio.

Quando ci saranno i ballottaggi in Toscana

Empolese Valdelsa

Empoli va al ballottaggio: il centrosinistra e la sinistra si contenderanno il Comune. Alessio Mantellassi sfiora il 50% ma non riesce a vincere al primo turno. A Capraia e Limite confermato Alessandro Giunti. Anche a Montaione vince di nuovo Paolo Pomponi.

Il ribaltone più clamoroso è quello di Follonica, dove per la prima volta dal dopoguerra sarà il centrodestra a governare. A Massa Marittima vince Irene Marconi del centrosinistra. A Scarlino confermata sindaco Francesca Travison.

Detto che nel capoluogo è confermato per un secondo mandato al primo turno Luca Salvetti, a Piombino sarà ballottaggio tra il sindaco uscente Ferrari e l’ex sindaco, per due legislature nei primi anni Duemila, Anselmi. All’Elba Portoferraio cambia: il nuovo sindaco è Tiziano Nocentini, imprenditore sostenuto dal centrodestra.

In provincia di Lucca a Castelnuovo Garfagnana viene confermato sindaco Andrea Tagliasacchi. Oltre il 60% delle preferenze a Capannori per Giordano Del Chiaro, a capo della coalizione di centrosinistra. Lo sfidante Paolo Rontani ottiene il 33,7% dei voti.

Otto erano i comuni al voto in provincia di Massa Carrara. Secondo mandato a Fivizzano per Gianluigi Giannetti, riconfermato con oltre il 60% delle preferenze. Altra conferma a Licciana Nardi, dove sresta sindaco Renzo Martelloni. Antonio Eugenio Moriconi, ex assessore, è il nuovo sindaco di Fosdinovo.

Provincia di Pisa

Per quanto riguarda la provincia di Pisa, Matteo Cecchelli, ex assessore, trionfa a San Giuliano Terme con oltre il 60% dei voti. Terzo mandato per Massimiliano Ghimenti a Calci. La vittoria più schiacciante è quella di Matteo Ferrucci a Vicopisano: per lui un trionfo con l’85% dei voti.

Valdera

A Casciana Terme Lari vince Paolo Mori. Uno scrutinio appassionante: durante lo spoglio Mori era in svantaggio ma poi ha iniziato la risalita fino alla vittoria con il 36% delle preferenze. Il centrodestra si prende Terricciola con la vittoria di Matteo Arcenni.

Gabriele Bacci è il nuovo sindaco di Abetone Cutigliano: ottiene oltre il 62% delle preferenze. Agliana andrà invece al ballottaggio tra Benesperi (centrodestra) e Del Fante (centrosinistra). Clamoroso a Lamporecchio, dove Anna Trassi batte il sindaco uscente Alessio Torrigiani al primo turno. Trassi è la prima donna sindaco di Lamporecchio dal dopoguerra.

Provincia di Prato

Guglielmo Bongiorno è stato confermato sindaco di Cantagallo con il 53,7% delle preferenze. A Montemurlo altissime percentuali portano alla riconferma del sindaco Simone Calamai, che ottiene oltre il 70% delle preferenze. A Vaiano il sindaco uscente Primo Bosi non viene riconfermato. A vincere è Francesca Vivarelli, candidata di sinistra, sostenuta anche dal Pd.

Si eleggevano tanti sindaci in provincia di Siena. Colle Val d’Elsa, comune sopra i 15mila abitanti, andrà al ballottaggo. Per il resto, Andrea Marrucci è confermato sindaco a San Gimignano. Franco Capocchi è invece il nuovo sindaco di Piancastagnaio. Ex assessore, ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze. Michele Angiolini è invece confermato sindaco di Montepulciano. Ottiene il 53% delle preferenze.