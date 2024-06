Matteo Ferrucci di nuovo sindaco di Vicopisano con l'85% dei voti

Vicopisano, 10 giugno 2024 - Matteo Ferrucci è di nuovo sindaco di Vicopisano. E' il dato che emerge dalle elezioni comunali del 2024 dell'8-9 giugno del Comune di Vicopisano, che vedono una vittoria schiacciante del primo cittadino uscente sullo sfidante Roberto Orsolini, candidato per il centrodestra.

Ferrucci si è imposto per il bis con l'85,73% e 3.802 voti contro Orsolini che si ferma al 14,27% e 633 voti.

L'affluenza è stata del 61,50% (4.591 votanti su 7.465 elettori), registrando un calo significativo rispetto al 2019 quando aveva raggiunto il 70,52%. Si contano anche 87 schede nulle e 69 schede bianche.

Matteo Ferrucci ha corso con la lista 'Vicopisano in cammino' che ottiene 8 seggi in consiglio comunale contro i 4 della lista dei candidati del centrodestra per 'Vicopisano del cambiamento' con Roberto Orsolini.

Alle precedenti elezioni comunali del 2019 la sfida era stata a tre fra Matteo Ferrucci, che aveva trionfato al primo turno con il 63,50% dei voti contro Roberto Orsolini (25,34%) e Massimo D'Andrea per il Movimento 5 Stelle (11,15%).